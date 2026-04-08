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新北衛生局加強事發診所督導 衛福部：會根據最終調查結果判定

新北市板橋區某間診所陳姓語言治療師爆出對身心障礙孩童猥褻、性侵。衛福部表示，對於行為人最重處分可廢止執業執照，若地方衛生局針對語言治療師進行停業處分，資料也會放上「醫事人員性別事件資訊專區」。民進黨議員黃淑君踢爆，新北市板橋區某間診所陳姓語言治療師，長期在診間對身心障礙孩童進行猥褻、性侵，甚至有學齡前的幼童。新北市政府警察局長方仰寧也證實此事，並表示目前已知8名孩童受害，該名語言治療師也已遭羈押。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，該行為人目前已被羈押，因此人現在在看守所；而新北衛生局今（8）日也前往事發診所蒐證，根據最終結果會進行判定，最重可廢止該治療師執業執照。劉玉菁提到，會請新北衛生局加強針對事發診所的督導，因為診所本就有責任監督其所屬醫事人員依法行政；同時也會請衛生局與診所進行行政指導，調查期間禁止涉案行為人接觸病患，同時限制其從事相關業務。對於外界關心是否會列入「醫事人員性別事件資訊專區」，劉玉菁指出，根據《語言治療師法》第33條規定，若違法第14條或業務上有違法或不正當行為，處2萬元以上10萬元以下罰鍰；其情節重大者，並處1個月以上1年以下停業處分或廢止其執業執照。劉玉菁提到，若新北市針對該位語言治療師包括判刑、懲戒，或有停業處分，資料就會公布至性別事件專區。衛福部保護司則說明，目前經與新北市政府了解，已提供被害人陪偵、陪庭、法律扶助，並依案家需求，提供心理諮商、精神治療、親職教育及親職教養諮詢。社會局會全力協助衛生局進行潛在被害人清查，並將函知衛生局後續處理。