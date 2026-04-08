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為加速我國無人機產業切入全球民主供應鏈體系，並提升關鍵技術自主研發與製造能量，財團法人金屬工業研究發展中心與法國無人機大廠共商未來無人機供應鏈合作與市場開拓事宜，雙方已就供應鏈合作方向、關鍵技術布局及市場拓展策略達成初步共識，為後續深化合作奠定良好基礎。金屬中心董事長劉嘉茹表示，金屬中心長期深耕產業推動與國內外資源整合，在無人機領域扮演產業鏈串聯與國際合作平台之關鍵角色，持續協助業者拓展海外市場並促成跨國合作。在經濟部多位長官的支持下，金屬中心承接航太產業推動任務，並以航太科技產業發展處為核心，積極推動無人機產業發展，聚焦非紅供應鏈建構與關鍵零組件自主掌握，結合系統整合與供應鏈協同合作，深化臺法雙邊市場連結。航太科技產業發展處處長簡志維表示，此案在產業發展署支持下整合資源並加速雙方交流，成功促成合作落地；航太處將建置無人機專業技術平台，聚焦在整機模擬驗證、複合材料製程及飛控虛實整合三大系統關鍵技術，並將致力於非紅產業鏈的驗證輔導及作為銜接國際驗證的橋樑。劉嘉茹指出，此次會商法國無人機業者，為歐洲無人機製造之領導廠商，於整機系統、飛控軟體、影像技術及資安架構等領域具備成熟技術實力，此次與臺灣深化合作，不僅彰顯國際對我國無人機產業實力的高度肯定，更展現臺灣於全球非紅供應鏈體系的關鍵戰略地位。面對全球無人機產業競逐與供應鏈重組趨勢，金屬中心將持續配合政策推動，強化國際合作布局與產業鏈整合，協助我國無人機產業穩健切入全球民主供應鏈體系，鞏固臺灣在國際無人機產業鏈中的關鍵地位。