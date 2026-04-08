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▲ 屋主要求其返還竊取之手錶及現金後，隨即至派出所報案。（圖／警方提供）

台北市北投區文林北路昨（7日）晚間發生一起竊盜案，一名男子闖入住宅後翻箱倒櫃行竊，怎料，屋主恰巧回家發現異狀，直接將小偷「活捉」並合照發在家庭群組內，並稱「小偷被我抓到放他走了。」屋主女兒見狀後，將聊天紀錄轉傳至社群網站Threads，荒謬畫面瞬間引起大批網友討論。一名女網友在社群網站Threads上表示，自己一離開台灣家裡便遭小偷，「但是真的超好笑一定要紀錄，希望我爸可以變成2026台灣的梗圖。」從照片中可見，屋主在門口「活捉」小偷後的合照，甚至還傳到家庭群組稱「小偷被我抓到放他走了。」而後還有小偷爬樓梯離開以及屋主到派出所報案的照片。女網友還原，爸爸回家後發現家中被翻箱倒櫃，不久後便在廁所發現小偷，「我爸就在客廳跟他對決了一下，我爸在取勝之後跟他自拍發到群組說抓到了。」貼文曝光後，瞬間超過5萬名網友笑翻，紛紛留言表示，「你爸跟小偷自拍超荒謬，小偷甚至還在笑」、「你阿爸竟然可以一手自拍一手抓賊」、「跟你爸說沒事不要一個人抓小偷，很危險 ，他們如果失風，緊張拿武器反擊你、運氣不好連命都沒了」。對此，轄區北投分局表示，警方於昨（7日）23時許接獲報案，稱文林北路一帶發生竊盜案。警方抵達現場後，住戶稱家中甫遭嫌犯侵入，當下隨即要求其返還竊取之手錶及現金，後續經清查並未有財物損失，故讓嫌犯離去後始報案。警方立即於現場採證並組成專案小組，目前已鎖定特定嫌犯，積極查緝中。