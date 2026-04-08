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海灣國家鬆一口氣

一個勝利各自表述？美國與伊朗達成共識停火後，白宮高喊「這是屬於美國的勝利」，而伊朗最高國安委員會則發布聲明說「取得了重大勝利」，不僅如此，阿拉伯聯合大公國前外長、現任職總統外交顧問的加爾加希（Anwar Gargash）也表示，阿聯在這一場戰爭中憑藉史詩般的國防力量「大獲全勝」。加爾加希在X發文表示，「阿聯在一場我們竭力避免的戰爭中大獲全勝，我們憑藉史詩般的國防力量捍衛了主權和尊嚴，並在面對陰險侵略時保護了我們的成就。今天，我們將繼續前進，以更大的影響力、更敏銳的洞察力和更強大的能力，來應對複雜的區域格局，更好地影響和塑造未來。我們的實力、韌性和堅定不移的精神，鞏固了阿聯的復興模式」。伊朗戰爭爆發迄今，阿聯方面已經攔截近2800次來自伊朗的報復攻擊，據統計，在戰爭前兩週，伊朗朝向周遭各國發動的攻擊中，阿聯一個人就扛下了大約3分之2的砲火，是海灣國家中受災最重、國防壓力最大的國家。卡達外交部則發表聲明表示，對美伊停火聲明表示歡迎，「這是緩和局勢的第一步，必須在此基礎上盡快採取行動，以防止該地區緊張局勢升級」。卡達外交部強調，全面遵守停火協議至關重要，以鞏固和平並為雙方對話創造條件。沙烏地阿拉伯外交部也稱對伊朗和美國達成臨時停火協議的消息表示歡迎，並重申支持達成永久協議所做的外交努力，強調希望荷姆茲海峽通行無阻，且停火應該包括停止對海灣地區國家的攻擊。阿曼外交部長同樣對停火表示歡迎，並大力讚揚了巴基斯坦的居中斡旋努力，並強調各方須「加大力度」朝著達成永久停火邁進。