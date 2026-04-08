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最強實況主遭Asmongold停權！原因讓他難以接受

▲Asmongold現在使用的「zackrawrr」頻道，近期遭到Twitch停權7天，無法開直播。（圖／Youtube＠Asmongold TV ）

Asmongold堅持不道歉！喊話Twitch給出詳細規範

▲Asmongold目前已經向witch 提出申訴，並強調自己「不會道歉」也不認為自己有做錯。（圖／Youtube＠Asmongold TV ）

美國知名Twitch實況主 Asmongold時常在直播中針貶時事，犀利發言也讓他斬獲數百萬粉絲。不過他現在使用的「zackrawrr」頻道，近期遭到Twitch停權7天，無法開直播。Asmongold今（8）日憤怒在Youtube透過影片開戰，怒轟圖奇是雙標平台。Asmongold是美國最具影響力的Twitch實況主，舊頻道Asmongold擁有335萬追隨者、目前使用的「zackrawrr」頻道也有233萬追隨，但後者卻在4月6日遭到Twitch以「違反 Twitch 社群規範」，禁用其直播功能。Asmongold則在今（8）日憤怒透過影片發聲，表示自己頻道遭Ban的原因，日前直播正在遊玩《赤血沙漠》時，突然瀏覽到一則講述伊朗與以色列衝突相關的 AI 影片，便開口說出：「我不在乎那些沒受過教育的第三世界國家人的意見。」沒想到頻道不久之後就遭停權，這讓Asmongold難以接受，認為若是其他人在Twitch直播說出「不在乎美國人對中東的看法」這類立場相反言論，官方根本不會祭出處分，因此質疑Twitch平台的政策存在Asmongold也提到，目前已經向witch 提出申訴，並強調自己「不會道歉」也不認為自己有做錯，因為他並未違反服務條款（ToS），言論並非針對特定國籍，而是想罵盲信AI的這種事情。此外，Asmongold 喊話圖奇官方，盼能提供明確的禁詞清單，雖然他會為了保住頻道而勉強遵守規則，但並不認同現行標準。