我是廣告 請繼續往下閱讀

▲作品「咬牙切齒」則將硬核的12種動物牙齒演化知識，轉譯為年輕人喜愛的潮流飾品與書籍。（圖／樹德科大提供）

樹德科技大學視覺傳達設計系115級畢業專題展《ㄑ一ㄤˋ》今（8）日於設計學院大理石廣場盛大開幕，由10組創意團隊、47位設計新秀聯手呈現，作品橫跨「生態保育」、「人文傳承」與「社會議題」三大面向，將四年所學轉化為具行動力的設計成果，展現新一代設計的創作實力。校長王昭雄表示，學生將「設計」與社會議題、永續生態、人文傳承做結合，更能落實國家正在推動的SDGs，加上課程中導入AI使用，讓畢展體現教學成果，尤其是到校外的展出，更能獲得企業界與相關產業的青睞。在「生態保育」領域中，學生們化身自然守護者；作品「磲光織影」大膽將瀕危硨磲貝的共生光影轉化為時尚口袋巾；「人之島」以數位導航引領大眾走進蘭嶼的生態核心；而「咬牙切齒」則將硬核的12種動物牙齒演化知識，轉譯為年輕人喜愛的潮流飾品與書籍，讓保育議題不再嚴肅，而是具備穿戴力的時尚符號。「人文傳承」組別則致力於喚醒文化靈魂；作品「字魂」跳脫字體框架，透過水墨留白構築文字的精神風景；「島嶼春花」重新定義傳統春花工藝，將台灣特有種花卉昇華為微觀劇場般的胸針飾品；「紙縁香」更落實永續精神，利用製作麥芽糖之廢料進行再生紙材製作，讓傳統甜點包裝在循環設計中展現新貌。面對「社會議題」，同學們展現了強大的行動能量；作品「王爺淨灘祭」巧妙結合信仰文化與環境行動，開發出永續載板工具與淨灘活動；「走鐘馬路」則將日常交通亂象轉化為桌遊，在趣味之間啟發玩家反思安全規範；最神祕的「微氣香覺所」，則挑戰感官邊界，將聲音波形視覺化為香氛瓶身，開啟跨感官的實驗美學。指導團隊表示，本屆10組專題歷經長時間醞釀與實作，成果展現學生從概念發想到設計落地的完整能力，也體現設計教育結合社會觀察與創新實踐的教學成果。展覽自即日起至4月11日於校內展出，後續將巡迴參與兩大設計盛會，包括5月14日至17日於高雄駁二藝術特區舉辦的「青春設計節」，以及5月22日至24日於台北南港展覽館登場的「新一代設計展」。