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航空業的沈重負擔

煉油產能與成本壓力

航空業寒冬

專家警告：夏季旅遊旺季壓力倍增

美國與伊朗宣布停火兩週，讓國際原油價格直直落，更跌破100美元關卡。不過代表全球航空公司的國際航空運輸協會（IATA）總幹事警告，考慮到中東煉油產能遭受的破壞，即使伊朗重啟荷姆茲海峽，航空燃油供應也需要數月時間才能恢復，航空燃料與機票價格在一段時間內仍將維持高檔。根據路透社報導，據IATA的數據，燃油是航空公司僅次於勞動力成本的第二大支出，通常約佔營運支出的27%。伊朗在戰爭中封鎖荷姆茲海峽，嚴重扼殺了全球航空燃油供應。停火消息與海峽重啟的可能性，已讓全球航空股強勢反彈。在美國總統川普（Donald Trump）宣布與伊朗達成以重啟海峽為前提的兩週停火後，原油價格已跌破每桶100美元。不過IATA總幹事華許（Willie Walsh）表示，儘管原油價格預計會下跌，但由於對煉油廠的影響，航空燃油成本可能仍會維持在略高水平。他指出：「即便海峽重啟並維持開放，我認為仍需數月時間才能讓供應回到應有水平，因為中東的煉油產能已遭到破壞。」隨著中東衝突壓縮航空燃油供應，亞洲多家航空公司已削減航班、增加起飛時載油量，並增加中途加油站點，使本已因燃油價格翻倍而承壓的產業雪上加霜。一般而言，航空燃油價格與原油價格同步變動，但自伊朗衝突爆發以來，航空燃油價格已翻倍以上，遠高於停火消息前原油約50%的漲幅。華許說：「如果原油價格下跌16%，你會希望航空燃料也出現類似跌幅，但價格仍會偏高，這意味著機票價格將上漲，這是不可避免的。」短期內可能仍存在供應短缺的風險，其中亞洲尤為脆弱。英國廣播公司（BBC）報導也稱，由於美、以對伊朗戰爭導致航空燃油價格瘋漲，不少航空公司削減航班並調高票價來應對燃料成本上升。燃料通常佔航空公司營運成本的20%至40%。分析師警告，隨著衝突持續，旅客應預期票價將進一步上漲，航班取消情況也會增加。目前許多亞洲航空公司已出現消減航班並調高票價的狀況，美國與歐洲的航空公司也有部分減班並漲價，並提高燃油附加費。數據分析公司Vortexa分析師施特勞特曼（Mick Strautmann）表示，「目前全球航空燃油出口量處於四年來最低點。在供應持續受阻的情況下，現有的航空需求恐難以維持，航空公司可能不得不進一步調漲價格並減少航班數量。」他補充稱，隨著全球多地即將進入夏季旅遊旺季，這種情況發生的可能性將「越來越高」。