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國民黨主席鄭麗文率團赴中，而其今（8）日赴南京中山陵向國民黨創始人孫中山獻花致祭並發表談話，內容卻挨轟是呼應中共歷史敘事，對此民眾黨主席黃國昌受訪強調，維持東亞的區域穩定跟兩岸的和平，是國際社會共同的期待，這是不分黨派都應該努力的事，若民進黨只想著政黨利益進行政治操作，想要藉由製造對立跟衝突，這絕非負責任執政者應該有的作為，過去總統賴清德曾說盼有機會邀請習近平喝珍奶，「為什麼其他政黨政治人物不可以請他吃雞排？」黃國昌表示，維持東亞的區域穩定跟兩岸的和平，是國際社會共同的期待，也是絕大多數台灣人民共同的期待。那如何維持東亞區域的和平穩定，是所有政治人物不分黨派，大家都應該共同努力的事情。因為這是絕大多數台灣人民大家共同的希望，面對這麼嚴肅的問題，如果民進黨只想著政黨的利益，在進行政治上面的操作，藉此製造對立跟衝突，相信這不是一個負責任的執政者應該有的作為。黃國昌說，過去總統賴清德曾經講過，希望有機會可以邀習近平喝珍珠奶茶，如果賴清德可以請習近平喝珍珠奶茶，那為什麼其他政黨的政治人物，不可以請習近平請吃雞排呢？還是對於民進黨來講，有一些是只准民進黨做，民進黨做可以，其他人做全部都是中共同路人，相信這不是一個理性的標準，這絕對絕非台灣人民所樂見的情況，捍衛台灣的自由民主、法治人權，是台灣民眾黨向來一貫的立場。黃國昌說，認為兩岸之間必須要有善意的對話跟溝通，促進區域穩定跟兩岸和平才是正道，也希望在這過程裡面，民進黨不要只剩下抹紅的技能。