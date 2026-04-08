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▲看到歌詞被吐嘈，平時就愛海巡的GD現身留言：「我會參考的」。（圖／IG@doongtteol）

Kpop歌詞有時候難免會有不合理的部分，最近有醫學系學生以專業角度解讀G-Dragon和Jennie 過去合作曲《BLACK》的歌詞。把原本充滿情緒的句子「我的心是黑色的」，用專業判定為「細胞壞死」該進行移植了！理組的不解風情不但笑翻網友，還釣出GD本人現身留言區：「我會參考的」。該名學生常常在IG發佈以醫學系觀點來聽歌的鑑賞心得，最近他選擇了GD和Jennie在2013年的合作曲目《BLACK》，剖析若從醫學觀點來看，「心是黑色」代表組織缺血，直言：「這根本就是心臟壞死」。他同時對比NMIXX的《Blue Valentine》歌詞中「像瘀青一樣發青的心」，認為該情況僅類似瘀血，屬於仍可恢復的損傷。但GD的「我的心臟是黑色的」則更為嚴重，直言細胞已壞死，並進一步分析「目前最重要的是阻止壞死繼續擴散」，甚至提出「可能需要進行器官移植」。看到這位醫學系學生用醫學知識來鑑賞歌曲，讓不少網友笑稱「醫學生真的沒有浪漫細胞」、「聽歌直接變病例討論」。瞬間把人從歌詞氛圍拉回現實！更令人意外的是，愛在社群上到處海巡G-Dragon本人也看到了這則影片，並親自現身留言，俏皮回應一句：「我會參考的」，還刻意使用帶撒嬌語氣的語尾，反差感十足，讓粉絲們直呼太可愛了。