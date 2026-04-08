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美伊戰爭自2月28日開打，整個3月中東幾乎陷入「烽火連天」的緊張狀態。伊朗刻意擴大戰場，打亂川普原先「四週內速戰速決」盤算，隨著戰事拉長，美國對中國的嚇阻是否逐漸失去優勢，台灣危機是否升高？美國前國防部官員胡振東在上報《人生逍姚遊》節目訪問中表示，「希望習近平眼睛張開一點，中國的軍隊有沒有辦法做到美軍這種能力」。胡振東分析，「對台灣的威脅，都在習近平的腦袋裡，就看他什麼時候發瘋」，解放軍很會打嘴砲，習近平要他們攻打台灣，但真正打過仗的將軍知道，美軍作戰方式完全不同，兩岸一旦開戰，美國、日本一定會介入，中共很難贏。習近平不管這些，只想著「要比毛澤東強」。胡振東認為，對台灣國安最大的威脅在於「第五縱隊」。他直言，中共要從外部進攻困難重重，因爲台灣海峽沒有遮蔽物，登陸作戰難度極高。反觀「內部滲透」防範不易，因此胡振東呼籲，台灣要持續強化自身防衛能力。「台灣生存對美國至關重要，美國很高興看到台灣增加自衛的能力」，對於國民黨以技術性手段杯葛軍購，及「軍購是挑釁中國」等說法，胡振東以這例子比喻，「鄰居是強盜說要搶你東西，你加裝更大的鎖、把牆加高，他會生氣，難道要把門打開？」胡振東強調，當然要買更大的鎖才能保護自己，未來等對方不再是強盜，才有機會當朋友。