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川普要求暫時給伊朗一些空間

目前人正在匈牙利布達佩斯訪問的美國副總統范斯（JD Vance），預計將率團前往巴基斯坦，主導10日將展開的美國與伊朗談判。對於目前達成的停火共識，范斯直言協議相當「脆弱」，因為伊朗內部似乎有各種不同聲音，范斯警告伊朗最好真心實意地進行談判，因為川普「可不是好惹的」，范斯也說如果伊朗願意真誠合作，相信雙方可以達成一項好的協議。綜合外媒報導，范斯在布達佩斯談論伊朗問題時表示，伊朗政府內部不同派系的反應不一，「這就是為什麼我說這是一項脆弱的停火協議，一方面，有些人顯然願意坐到談判桌前，與我們共同努力達成一項好的協議；另一方面，卻有些人甚至對我們已經達成的這項脆弱停火協議都說謊」。范斯表示，「如果伊朗人願意以善意與我們合作，我認為我們可以達成協議」。但范斯也警告，「如果他們打算說謊、打算欺騙、甚至想阻礙我們已經達成的這項脆弱停火協議，那麼他們不會有好結果」。范斯透露，川普已要求他的團隊暫時不要使用某些軍事、外交和經濟工具對伊朗施壓，但如果伊朗不願以正面態度進行談判、不願尋求達成永久結束戰爭的協議，這些選項仍會擺在桌上。范斯表示，川普「他要我們坐到談判桌前談判，但如果伊朗人不想做同樣的事，他們就會發現美國總統不是好惹的。他沒有耐心，他急於取得進展」。