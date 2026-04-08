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光通訊概念股汎銓今（8）日盤後公布3月合併營收2.24億元，月增47.1%、年增22.88%，改寫歷史單月新高；第一季合併營收5.79億元，年增24.54%，同步創下歷年同期新高。汎銓營收表現亮眼，主因為受惠海外據點效益逐步發酵，帶動材料分析（MA）及矽光子、AI晶片檢測分析業務升溫。汎銓表示，近年積極布局海外營運據點，相關委案收入開始放大，加上全球AI應用持續擴張，美系AI晶片大廠對晶片分析需求明顯增加，成為推升3月與首季營收成長的重要動能。隨著AI高速運算持續推升資料傳輸速度與能效要求，矽光子成為市場關注焦點，汎銓已成立矽光子工程處，並完成3台自研MSS HG矽光子分析設備建置。MSS HG主打光、機、電、像整合能力，並透過自製Prober探針載台，搭配光學量測模組與影像判讀系統，讓設備不只可進行數據量測，也能協助客戶更快找出缺陷與問題源頭。此外，汎銓近期也向光焱提告侵犯矽光子光損偵測設備專利，請求停止侵權及求償2億元。汎銓近期股價漲勢凌厲，今年以來已經大漲280%，8日收盤亦收在漲停價位662元。