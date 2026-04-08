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台泥今（8）日晚間發布重訊指出，營運總部資深副總經理、台灣水泥（亞洲）環保事業群總經理、台泥綠能董事長兼和平營管董事長呂克甫，近日因病辭世，約享壽73歲，台泥董事長張安平代表全體同仁表達哀悼與不捨。台泥表示，呂克甫自1977年退伍後加入公司，服務超過50年，長年參與台泥各階段發展，也見證台灣基礎工業轉型歷程。早期他曾主導中國英德廠規畫與興建，並擔任首任總經理，為台泥布局中國市場奠定基礎。之後在產業轉型過程中，呂克甫也陸續肩負水泥、環保及綠能等多項業務重任。台泥指出，他在擔任和平營管董事長期間，以務實作風督導和平電廠營運，成為北台灣穩定供電的重要支撐。隨著台泥近年加速布局綠色能源，呂克甫也出任台泥綠能董事長，推動風電、光電、地熱及海洋能源等多元項目發展。台泥提到，他出身農村，在推動嘉義漁電共生案場時，始終關注地方共好，盼透過契作與資源整合，協助養殖戶提高收入、減輕生計壓力。除了綠能布局，呂克甫也投入文山焚化爐新建案，盼串聯焚化體系與水泥廠資源循環，持續推進環保與永續發展。對人才培育同樣相當重視，長年關心年輕同仁成長，將自身經驗與專業傳承給下一代經理人。台泥表示，呂克甫一生低調務實，長年深耕產業第一線，不僅是台泥重要的經理人，也是企業轉型歷程中的關鍵人物，其專業精神與對社會共好的理念，將持續留在同仁心中。