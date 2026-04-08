泰國正積極推動一項入境新規，計劃強制所有外籍旅客持有效健康保險才可入境，主要目的是遏制公立醫院每年遭外籍人士欠繳醫療費的問題持續惡化。

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據泰國公共衛生部估算，每年無法追討的外籍旅客醫療費用至少達1億泰銖，普吉島和清邁兩地的公立醫院首當其衝。普吉島瓦奇拉醫院院長直言，每年光是治療無保險外籍旅客的費用就高達1000萬泰銖，初次騎摩托車受傷的遊客和涉及酒精的意外事故是主要肇因。

目前討論中的方案包括：將保險驗證納入簽證申請流程、透過泰國數位入境申報卡（TDAC）確認保障是否到位，以及設定最低保障門檻等。另有一項300泰銖入境費提案仍在內閣審議中，但官員透露，強制保險被視為更精準的解決方案。

相比之下，申根區、阿聯酋、俄羅斯及古巴等地均已實施強制旅遊保險，大多將其與簽證申請綁定，泰國正參考這些模式研擬適合本國條件的執行細則。

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楊雅婷編輯記者

起初只是單純喜歡泰劇，意外打開了通往泰國文化的大門，開始學習泰文，夢想有一天能開車環遊泰國，甚至拓展到整個東南亞。

旅行對我來說不只是移動，而是一次次與人、與文化、與自己對話的契機。我期待在旅程...