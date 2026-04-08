受中東局勢帶動全球油價急漲，生質柴油需求持續升溫，泰國商業部宣布自即日起收緊棕櫚油出口，並對瓶裝棕櫚油的零售價格實施管制，防止食用油價格跟隨能源市場一起飛漲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 官員表示，在生質燃料需求大幅攀升之際，若任由棕櫚油無限制出口，將導致國內供應吃緊，進而波及一般家庭日常烹飪用油的取得。此次限制出口，優先保障國內市場穩定。泰國是全球主要棕櫚油生產國，這項決定折射出在能源危機與糧食安全之間如何拿捏分寸的兩難。完整的執行細則仍在最後定案，商業部預計近日公布後續說明。 相關新聞 影／泰國普吉島快艇碼頭爆炸！恐怖火災釀1死5傷台灣遊客注意！泰國2026潑水節嚴格新規曝 高壓水槍遭禁小心觸法泰國選美佳麗泳裝熱舞Nobody！迷因表情全球熱議 CNN名主播邀舞泰國女星虛弱叫救護車竟遭性侵！還被拍裸照 救護員落網後認罪 楊雅婷編輯記者起初只是單純喜歡泰劇，意外打開了通往泰國文化的大門，開始學習泰文，夢想有一天能開車環遊泰國，甚至拓展到整個東南亞。旅行對我來說不只是移動，而是一次次與人、與文化、與自己對話的契機。我期待在旅程...作品集 泰國棕櫚油棕櫚油管制生質柴油食用油價格泰國商業部能源危機泰國物價