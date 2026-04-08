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受中東局勢帶動全球油價急漲，生質柴油需求持續升溫，泰國商業部宣布自即日起收緊棕櫚油出口，並對瓶裝棕櫚油的零售價格實施管制，防止食用油價格跟隨能源市場一起飛漲。官員表示，在生質燃料需求大幅攀升之際，若任由棕櫚油無限制出口，將導致國內供應吃緊，進而波及一般家庭日常烹飪用油的取得。此次限制出口，優先保障國內市場穩定。泰國是全球主要棕櫚油生產國，這項決定折射出在能源危機與糧食安全之間如何拿捏分寸的兩難。完整的執行細則仍在最後定案，商業部預計近日公布後續說明。