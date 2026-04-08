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自今年2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，中東衝突已由區域危機外溢為全球能源與供應鏈的複合式衝擊。駐新加坡大使童振源近日在臉書發文指出，新加坡在這場危機中展現出一套與其他國家截然不同的治理邏輯，值得外界關注。童振源表示，新加坡政府對中東戰爭情勢的判斷相當清醒，認為即便短期出現停火，危機也難以迅速消退。荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球關鍵能源通道受阻，不僅造成油價波動，更帶來供應鏈實質斷裂的風險，使高成本環境可能在未來數月持續。他指出，全球經濟風險正從單純通膨轉向停滯性通膨，新加坡也難以置身事外。在衝擊面，新加坡約95%電力依賴進口天然氣，而超過九成食品仰賴進口，童振源說明，雖然中東並非新加坡的主要糧食來源，但天然氣為肥料生產的關鍵原料，且肥料貿易高度依賴荷姆茲海峽運輸，戰爭透過成本鏈條形成明顯的輸入型通膨壓力，最終將反映在家庭帳單上。針對新加坡政府4月7日在國會釋出的政策訊號，童振源特別點出其核心邏輯：不壓低能源價格或實施配給，而是加強定向支援。他轉述交通部代部長蕭振祥的說法，若以行政手段壓低燃油或電力售價，供應商反而會將能源轉往出價更高的市場，削弱新加坡本地供應穩定性；真實的高價訊號，才是促使消費者與企業主動節能的最有效動力。在具體紓困措施上，童振源整理了新加坡政府的多項安排。在個人層面，4月底起將對計程車司機、私家車司機及平台工作者發放200新幣現金補助；原訂2027年發放的500新幣社區消費券提前至今年6月發放；中低收入族群的9月生活費特別補助金另加200新幣；水電費回扣同步調高，最高可達一般標準的1.5倍。在企業層面，企業所得稅回扣由40%提高至50%，最低受惠額調升至2,000新幣，上限增至40,000新幣。在供應韌性方面，童振源指出，新加坡要求發電公司積極從全球多元管道採購天然氣，同時加強與澳洲、美國、莫三比克的能源合作，並與紐西蘭協調必需品供應。中長期則加速太陽能、氫能及先進核能的佈局，2030年太陽能部署目標從2GWp上調至3GWp，同時推進與寮國、泰國及馬來西亞的區域電網整合計畫。童振源總結，新加坡應對這場危機的核心，是以全政府模式統籌跨部會行動，由總理黃循財啟動「國土防禦危機部長級委員會」，由國家安全統籌部長主持、副總理擔任顧問，整合財政、貿工、內政、國防與外交五大部門同步因應。他認為，新加坡展現的，是一個高度依賴外部資源的小國在複合式危機下如何維持韌性的典型範本。