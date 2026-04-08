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▲山口達也得了發病率超低的罕見疾病。（圖／X@yamaguchi_inc）

日本前男團TOKIO成員山口達也過去因為酒駕、猥褻等爭議淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕前，近日他在演講活動中，坦承自己罹患了機率只有0.003%的罕見疾病「特發性大腿骨頭壞死症」，消息曝光後震驚大批網友。山口達也在去年在演講時提到，自己罹患了發病機率只有0.003%的罕見疾病「特發性大腿骨頭壞死症」，他表示，目前右腳的大腿骨頭已經出現壞死情況，從X光檢查中甚至可以看到骨頭黑化，雖然現階段還能正常生活，但若病況進一步惡化，就必須接受人工關節置換手術，健康狀況令人擔憂。除了罹患罕病之外，山口達也之所以受到關注，是因為他過去曾爆出2大足以毀掉演藝人生的爭議，2018年，他喝酒後在家中對女高中生做出不當行為，不僅形象重創，也與經紀公司解除合約，原以為人生已跌入谷底，2020年他又酒後騎車出事，使他的復出之路幾乎徹底中斷。談及那段最黑暗的時期，山口達也在演講中坦言，自己當時陷入嚴重的酒精依賴，甚至直白承認「就是酒精中毒」，他回憶，最嚴重的時候曾經只穿著內褲就跑去便利商店買酒，直到事後才驚覺情況已經失控。歷經多次重挫後，山口達也近年積極重建生活，他表示現在已經戒酒，並且轉型成為講師，四處以「從零開始再出發」為主題進行巡迴演講，分享自己如何面對酒精成癮、跌入谷底後重新站起來的人生經驗，希望透過親身故事幫助更多陷入低潮的人。