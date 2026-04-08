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緬甸進入一年中最炎熱的季節，仰光地區公布，已指定四所主要醫院作為接收高溫中暑和熱衰竭患者的專責醫療單位，各省份亦同步設立高溫急救站，以備不時之需。緬甸部分地區夏季氣溫可逼近甚至突破40°C，熱相關疾病對戶外工作者、老年人及低收入族群的威脅最為突出。指定醫院的安排旨在確保患者發病後能迅速獲得妥善救治，避免因延誤導致嚴重後遺症甚至死亡。當局也提醒民眾，在高溫天氣下應充分補充水分，盡量避免在正午最炎熱時段從事高強度戶外工作，一旦出現頭暈、發高燒或意識模糊等症狀，應立即就醫，不可輕忽。