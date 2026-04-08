緬甸進入一年中最炎熱的季節，仰光地區公布，已指定四所主要醫院作為接收高溫中暑和熱衰竭患者的專責醫療單位，各省份亦同步設立高溫急救站，以備不時之需。 我是廣告 請繼續往下閱讀 緬甸部分地區夏季氣溫可逼近甚至突破40°C，熱相關疾病對戶外工作者、老年人及低收入族群的威脅最為突出。指定醫院的安排旨在確保患者發病後能迅速獲得妥善救治，避免因延誤導致嚴重後遺症甚至死亡。當局也提醒民眾，在高溫天氣下應充分補充水分，盡量避免在正午最炎熱時段從事高強度戶外工作，一旦出現頭暈、發高燒或意識模糊等症狀，應立即就醫，不可輕忽。 相關新聞 大馬高溫飆升苦民眾 鹹魚業者卻迎產量暴增與品質提升馬來西亞熱浪升溫逼外送員改夜班 高溫恐持續至6月影響生計馬來西亞首波熱浪來襲！氣溫飆40度 聖嬰現象恐讓高溫持續到年底日本氣候大變臉！氣象廳發布早期預警 多地恐碰「10年一遇」高溫 楊雅婷編輯記者起初只是單純喜歡泰劇，意外打開了通往泰國文化的大門，開始學習泰文，夢想有一天能開車環遊泰國，甚至拓展到整個東南亞。旅行對我來說不只是移動，而是一次次與人、與文化、與自己對話的契機。我期待在旅程...作品集 緬甸高溫中暑仰光醫院熱衰竭東南亞高溫