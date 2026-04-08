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▲余祥銓（如圖）突爆違停事件，引發社會關注。（圖／鴻凱娛樂提供）

41歲藝人余祥銓上週才分享牽下240萬元特斯拉新車，今（8）日突爆違停事件，中午時分他被目擊將車停在台北市北投區光明路上的公車停靠區，余祥銓受民眾熱心提醒，卻意外引爆口角，稍早其母親李亞萍間接證實此事，透露對方是著急余天就診看牙，不是有意違規。對此《NOWNEWS今日新聞》也關心余祥銓本人，直至截稿前尚未收到回覆。根據《三立新聞網》報導，余祥銓今中午時目擊將愛車停在北投區光明路上，位置還是公車停靠區，因地點靠近市場、民眾人潮不少，影響了當地交通，有民眾好心上前體醒，余祥銓急忙去看余天拔牙，流了好多血才會趕過去違停，強調自己只停了1、2分鐘，現場爭執了起來。對於關心狀況？直至晚間，余祥銓本人尚未回應《NOWNEWS今日新聞》，反倒李亞萍證實此事，「余天這次整個牙齦化膿很不舒服，而且街道又很窄，他捨不得爸爸受苦才這樣，不是有意違規。」究竟現場狀況如何，還有待余祥銓及其經紀公司進一步說明。