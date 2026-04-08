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2026年台北市長選戰，國民黨蔣萬安爭取連任，但民進黨人選遲遲未定，也讓基層相當緊張。旅美教授翁達瑞在臉書分析選情，認為縣市長選舉本質上是代理人的徵選，台北市長期受到族群政治影響，目前政治盤勢中，國民黨與民進黨的基本盤分別約為4成與3成5，剩下2成的「搖擺選民」成為勝負關鍵，在過去八屆選舉中，多達6次呈現三腳督局勢，代表這群不被族群意識綁架的搖擺選民，對於選舉具有高度影響力。針對現任市長蔣萬安，翁達瑞指出上屆三腳督選戰中，僅爭取到極少部分的搖擺選民，得票數更是恢復民選以來國民黨當選人的低點。他認為國民黨推派的候選人無法吸引中間力量，搖擺選民倒向民進黨的機率將大幅增加，若對手實力有落差，民進黨應推出屬性相似但更具優勢的人選，在相同的市場區隔正面對決。翁達瑞點名吳怡農是蔣萬安的剋星，詳列五大理由分析優勢。他認為吳怡農在年齡、外型、身材、美國學歷以及英文流利度等條件上，都比蔣萬安更勝一籌，且具備保家衛國的堅定立場與清白家世，能讓蔣萬安在對比下顯得相形見絀，只要吳怡農能補足選舉經驗、強化空戰與陸戰的規劃，有機會成為台北市族群政治慣性的終結者。