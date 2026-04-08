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美國與伊朗在美東時間8日晚間達成2周停火共識，但伊朗持續對海灣國家和以色列展開攻擊，並宣稱被以色列攻擊；另一方面，以色列也持續針對黎巴嫩真主黨轟炸，中東戰火實質並未停歇。根據以色列時報報導，以色列軍方偵測到多枚來自伊朗發射的飛彈，以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，緊急救援團隊在以色列中部多個飛彈落點展開應變行動。伊朗持續使用飛彈和無人機攻擊海灣國家，根據美聯社報導，阿聯酋週三下午表示，防空系統正在對來襲的伊朗飛彈群進行射擊。科威特軍方表示，儘管宣布了停火，但仍發生了針對石油和電力設施的大規模無人機襲擊，自周三上午 8 點以來，伊朗出動 31 架無人機進行攻擊。這些攻擊對石油和電力設施以及海水淡化廠造成了重大損害。伊朗國家電視台則指出，週三，伊朗拉萬島上的一座煉油廠遭到攻擊，而就在幾個小時前，伊朗才宣布了戰爭停火協議。聲明還補充說，消防員正在努力控制火勢，但無人受傷。伊朗沒有說明是誰發動了攻擊。黎巴嫩國家通訊社報導宣稱，週三以色列對貝魯特市中心多個地區發動了一系列空襲，且未發出任何警告。整個城市都能聽到巨大的爆炸聲，多處地方冒出濃煙。目前尚不清楚攻擊目標是什麼，但有好幾起攻擊發生在繁忙的商業場所。