我是廣告 請繼續往下閱讀

《獵人》準備恢復連載！4/17恐有驚喜宣布

▲《獵人》漫畫原作第420話原稿在2月24日就完成了。（圖／X@Un4v5s8bgsVk9Xp）

▲日本知名攝影師蜷川實花（中）日前在社群曬出照片，近年很少露面的冨樫義博（左）、武內直子（右）前往觀賞她的展覽。（圖／IG@ninagawamika ）

冨樫近半年畫筆動不停！《獵人》下次連載可能不只10話

▲從2025年12月開始，冨樫義博的創作效率又開始驚人提升，幾乎每隔幾天就會更新動態。（圖／X@Un4v5s8bgsVk9Xp）

目前《獵人》漫畫原作的進度如下（統計至2026/04/08）

有生之年系列更新了！日本人氣漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER）作者冨樫義博今（8）日在社群上宣布，已經完成411話到420話原稿，「恢復連載」只需等《週刊少年 Jump》編輯部正式公告，同時透過畫作暗示4月17日還有驚喜，冨樫作畫進度也持續狂飆中，消息曝光後，也讓全球粉絲感動不已。《獵人 HUNTER×HUNTER》從1998年連載至今約28年，但從2006年之後作者冨樫義博身體出了狀況，獵人近20年間改為「不定期」連載型態，劇情進展也跟著慢了下來，主角群之一的「酷拉皮卡」更在2016年6月在358話登上黑鯨號要前往暗黑大陸，但時隔9年都還沒有下船，也讓「獵人」被粉絲戲稱為有生之年系列，認為此生很可能看不到結局。不過從2025年12月開始，冨樫義博的創作效率又開始驚人提升，幾乎每隔幾天就會更新動態，直到今（8）日冨樫已經完成獵人第411至420話原稿，因此他也發文宣布「第 420 集的出版時間由 Jump 編輯部負責，敬請期待最新消息。」冨樫老師也在貼文中提到：「從妻子那裡獲得了努力工作的力量」，附圖則是酷拉皮卡與《美少女戰士》火野麗，透過圖文與老婆武內直子放閃。此外，畫中的火野麗手持4月17日的字條，這一天就是該角色的生日，也很有可能是《週刊少年 Jump》編輯部公告獵人恢復連載的時間點！獵人在近20年來改為不定期連載的形式之後，多半都是等冨樫完成10話的內容，才一次重啟連載，等到10話內容通通登上JUMP之後，又會回到休載的情況。不過，這次冨樫除了完成了411話~420話的原稿之外，就連第430話的「角色線稿」都已經完成，只剩下背景、細節打磨，極有可能在10話連載期間又有新話完稿，這一次獵人粉很可能一次觀賞到20話的全新漫畫內容！