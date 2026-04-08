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▲「酷的夢」翻車引發退追潮！爆私下酸台灣人自卑，為此他發文回應。（圖／酷的夢- Ku's dream臉書）

靠網路節目《中文怪物》爆紅的法籍網紅「酷的夢」日前因為徵才文遭到炎上，還被前員工爆料是慣老闆，甚至還挖底稱他私下曾調侃「台灣人自卑」，而他沉默數天後今（8）日稍早發出千字聲明，先是解釋慣老闆一事，接著回應台灣自卑爆料一事，「我從來沒有把大家的支持視為理所當然。」今日稍早，酷的夢發出千字長文回應慣老闆一事，同時在最後澄清自己私下「說台灣人就是自卑」爭議，「從八年前開始，我的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，也藉由這些經驗讓我成為更好的創作者。我從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企劃，只希望能帶來更好的內容。即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。」酷日前在社群發文徵才，卻引來前員工留言，爆料職場黑幕，其中最引發爭議的是，前員工稱酷有一次受邀到大學演講，學校提議可以聊聊百萬點閱的企劃祕訣，酷卻輕浮的回應：「」這段話不僅讓前員工傻眼，被揭露後引爆網友怒火。為此「酷的夢」YouTube頻道出現退訂潮，，更有不少人湧入其頻道影片留言，「退訂閱，再見，法國（人）高高在上」、「法國人什麼不學，學台灣的慣老闆文化，我跟你說，你去隔壁喊我愛中國，會比我愛台灣多賺好幾個零」、「有點難過，你貶低臺灣人的善良，唉」。