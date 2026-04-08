記憶體市況回溫，華邦電今（8）日公布3月合併營收145.01億元，月增21.11%、年增91.49%，創下單月歷史新高；第一季合併營收382.53億元，季增43.7%、年增91.34%，刷新2021年3月的紀錄，同樣是單季營收表現最佳。

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華邦電先前指出，DDR4目前供給缺口仍大，SLC NAND缺口甚至更明顯，價格表現有望比DRAM更強。公司已追加台中廠NOR、NAND擴產資本支出。

先前DRAM市場一度傳出通路端出現拋貨套現情況，但根據集邦最新研究，國際大廠持續淡出成熟DDR4以下產品製造的方向不變，在供給收斂、訂單移轉，以及台廠擴產速度有限等因素支撐下，本季消費性DRAM合約價仍有機會較上季再漲45%至50%。

華邦電今天開高震盪，尾盤收在相對高點，收漲6.94%、收95.6元，成交量超過17萬張，且外資轉買21232張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...