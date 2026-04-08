美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體最新發文表示，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其所有輸往美國的商品將立即「課徵50％關稅」，且沒有任何例外或豁免。

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川普8日在他個人Truth Social發文表示，「任何向伊朗提供軍事武器的國家，其所有銷往美國的商品都將立即徵收50％的關稅，立即生效。沒有任何例外或豁免！」



而在發出關稅威脅稍早之前，川普則表示將與伊朗密切合作，「我們已確定伊朗經歷了一場將會非常富有成效的政權更迭！伊朗將不會進行鈾濃縮，美國將與伊朗合作，挖出並移除所有深埋地下的核「塵埃」。目前以及過去，這一切都處於極為嚴密的衛星監控之下。自攻擊當日起，沒有任何東西被動過」。

川普並透露，「我們正在並將繼續與伊朗討論關稅和制裁的緩解措施。15點協議中已有許多項目達成共識」。



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倪浩軒編輯記者

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