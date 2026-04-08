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牠既沒有駕照，也沒有購票，卻大搖大擺地佔據了整條高速公路。泰國春武里府7日發生一起令駕駛人大開眼界的奇景，一隻5個月大的鴕鳥不知何故出現在芭達雅—羅勇高速公路（Pattaya–Rayong highway）上，沿路狂奔將近10公里，一路上車輛紛紛減速讓道，有人按喇叭、有人探頭張望，相關影片隨即在社群媒體上瘋傳。這隻鴕鳥的主人是一家名為「Cat Meow 4289」的咖啡館老闆伊薩拉·博里汶（Issara Boriboon）。他事後表示，案發當時他不在店內，返回後才得知一輛混凝土攪拌車離開後，鴕鳥趁隙出逃。他騎摩托車四處尋找未果，最後接獲通報，才知道愛鳥已被熱心民眾在距離咖啡館10公里外的路口截獲。伊薩拉隨即趕往將鴕鳥接回，並向協助的民眾致謝。初步檢查顯示，這隻鴕鳥毫髮無傷，沿途也未釀成任何交通事故。他說，這隻鴕鳥平日個性溫馴，習慣在咖啡館四周自由走動，從來沒有跑到馬路上過，這回的「高速公路之旅」著實出乎所有人意料。