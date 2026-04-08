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民進黨台北市長選戰要派誰，至今遲遲未定，其中行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋成為近期最常被討論的人選。但鄭麗君先前已多次表達沒有參選意願，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《董事長開講》中直言，鄭麗君不可能參選台北市長，如果要選舉，她的政治抱負只接受總統職務。吳子嘉指出，根據他對鄭麗君及親友的了解，鄭麗君一生中若要參加選舉，唯一的願望與目標就是中華民國總統，鄭麗君自年輕時期就立下遠大志向，認為自己適合擔任領導國家的角色，因此絕不可能在市長這個層級參與選戰。他表示，雖然鄭麗君可以接受行政院副院長等行政職務協助政務，但只要涉及到「選舉」二字，她唯一的目標只有總統大位，這也解釋為何她對台北市長一職興趣缺缺。另一位熱門人選沈伯洋，吳子嘉則認為他參選的機率極高，背後代表的是一股意識形態勢力，在政治光譜上具有強烈的抗中象徵意義，足以與對手的路線進行角力。吳子嘉推斷，總統賴清德應已親自跟沈伯洋談過，並納入選戰佈局名單，儘管目前黨內仍有如蘇巧慧系統等人在阻擋，但沈伯洋作為綠營旗手的參戰態勢已相當明顯。