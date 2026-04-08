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今年曼谷車展12天訂單突破13萬台，前20名暢銷品牌中有12家來自中國， 比亞迪更在泰國總理公開背書下聲量大漲，不少人高呼中國電車已全面壓倒日系品牌。但長期深耕泰國市場觀察的臉書粉專「泰爸噗嘰共 ThaiBa ไทยป่า」近日發文直言，這個結論下得太快。粉專指出，車展訂單熱，代表的是市場情緒旺盛、產品包裝成功、消費者願意掏錢，但這幾件事加在一起，並不等於長期勝負已經底定。文章引述一則讀者留言，剖析泰國消費者的真實購車心態：買車看的不是十年後，而是眼前配備夠不夠豐富、科技感夠不夠強、價格夠不夠划算。只要當下CP值夠高，很多人願意吞下品質上的不確定性。粉專分析，中國電車真正厲害的地方，是把「眼前爽感」做到滿。大螢幕、堆疊配備、俐落加速感、新潮內裝，整台車看起來更像四個輪子的消費性電子產品。對部分泰國中高資產族群來說，他們本來就不打算把這台車開七、八年，看中的是用相對低的門檻，享受原本只有高端車款才有的體驗，而中國品牌恰好把這個邏輯包裝得極為迷人。至於外界最擔心的電池安全問題，粉專也提出一個犀利觀察：泰國消費者不是不知道風險，但普遍抱持「我又不是那個會中獎的人」的僥倖心態。加上政府積極推廣電動車、車展現場持續堆砌熱賣氣氛，大多數人更容易先看眼前好處，把風險往後延，等到市場真正累積足夠多的負面事件，才有可能動搖購買意願。不過粉專也從另一個角度提出反駁框架。文章強調，評估一台車不能只看首購CP值，更要看TCO（Total Cost of Ownership，總持有成本），也就是把整個持有週期的保養費用、維修成本、故障率、零件供應、保固條件、品牌穩定性與二手殘值一起計算進去。這些差距在新車蜜月期往往看不出來，但過了保固期之後，品質穩定度和整體耐用性，才會真正把不同品牌之間的距離拉開。粉專最後的結論簡短有力，Toyota這類品牌賣的是穩定預期，像定存；中國品牌現在賣的是高刺激、高規格、高話題性，像成長股。曼谷車展這一波，證明中國電車真的很會賣，但它還沒有證明，自己真的贏得了時間。