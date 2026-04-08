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赫格塞斯：川普選擇了寬恕

凱恩：「隨時準備」接受命令

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍，美東時間8日早上在五角大廈召開記者會說明伊朗戰爭進度，赫格塞斯表示美軍在伊朗的軍事行動「是一場歷史性的、壓倒性的大捷」，稱美軍完全按照計劃實現了所有目標。凱恩則警告說美軍仍隨時做好準備，一接到命令就可以回復作戰行動。綜合外媒報導，赫格塞斯在記者會開頭就強調美軍在伊朗取得「一場酣暢淋漓的大勝」，說「無論從哪個角度來看，這都是一場名副其實的大捷」。赫格塞斯說美軍實現了所有目標，伊朗的國防工業基礎被「徹底摧毀」、指揮和控制系統「被嚴重削弱，已無法進行溝通和協調」。赫格塞斯稱伊朗方面「乞求」停火，而川普雖然可以在「幾分鐘內癱瘓伊朗舉國經濟」，但川普還是「選擇了寬恕」。赫格塞斯說如今有機會實現真正的和平，並感謝以色列是「一個勇敢、有能力且願意合作的盟友」，接著意有所指地表示，「其他國家和美國所謂的盟友都看到了真正的實力是什麼樣子，他們應該好好學習」。赫格塞斯說「今天是世界和平的大日子」，並稱伊朗軍隊在未來幾年內將喪失戰鬥能力，「事實證明，他們完全沒有能力保衛自己、自己的人民和自己的領土」。凱恩在發言時首先緬懷了13名在伊朗戰爭中陣亡的美軍士兵，接著重申美軍已經實現了目標，摧毀伊朗的飛彈和無人機能力、摧毀伊朗海軍、摧毀伊朗的國防工業基礎。凱恩說對停火表示歡迎，但強調「停火只是暫停」，凱恩警告如果接到命令被要求恢復作戰行動，「美軍隨時做好準備，以同樣的速度和效率執行任務」，不過，凱恩也補充說，「希望這種情況不會發生」。赫格塞斯強調，所有伊朗「不該擁有的核材料都將被移除」，赫格塞斯沒有具體說明細節，僅稱「伊朗不會擁有核武。就這麼簡單」。而被問到荷姆茲海峽目前是否已經開始，赫格塞斯表示根據雙方所達成的共識，荷姆茲海峽現在就是開放的，「商業活動將繼續進行」。