中信慈善基金會董事長辜仲諒近期豪擲重金，在短短三個月內從市場買進超過40.61萬張台泥，持股比重直衝5.26%，一躍成為台泥最大股東。這樁高達百億規模的增持案引發市場熱議，財經網紅葉育碩在臉書發文分析，這不能只看表面的投資邏輯，背後更深層的意涵是「回頭顧起家厝」與「辜家勢力重新交會」。
台泥對百年鹿港辜家而言意義非凡，是當年辜振甫一手拉起的事業。由曾任海基會董事長的辜振甫、其子辜成允主導的和信體系經營台泥，而辜濂松與其子辜仲諒等中信體系專注金融。
葉育碩分析，辜家自二十多年前分家以來一直專注在各自事業，然而現在這筆資金進場，把兩條線重新拉回原點。
台泥近年面臨轉型綠能與電池的陣痛期，旗下三元能源失火、被剔除0050等，更拖累母公司，股價一度跌至低檔。葉育碩直言，「這比較像是看到祖產狀況不好，有人選擇出手，而不是旁觀。」
此外，市場盛傳，台泥現任董事長張安平其實是主動邀請辜仲諒進入台泥擔任策略股東。葉育碩點破，這讓事件性質從「敵意併購」轉為「內部補強」。找一個資金實力雄厚的「自己人」進場，除了穩定股權，更重要的目的是防禦如寶佳等外部勢力在市場卡位。
根據辜仲諒的申報資料，未來可能參選董事或支持他人進入董事會。葉育碩分析，短期是投資、中期是進軍董事會，長期看來則是辜家勢力在台泥的交織，而2027年的董事會改選將是第一個關鍵觀察指標。
台泥8日受到消息帶動，股價上揚5.83%，收在25.4元，成交量放量至65704張。值得留意的是，台泥目前每股淨值為30.14元，而股價自2025年5月中下旬以來，持續低於淨值。
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葉育碩分析，辜家自二十多年前分家以來一直專注在各自事業，然而現在這筆資金進場，把兩條線重新拉回原點。
台泥近年面臨轉型綠能與電池的陣痛期，旗下三元能源失火、被剔除0050等，更拖累母公司，股價一度跌至低檔。葉育碩直言，「這比較像是看到祖產狀況不好，有人選擇出手，而不是旁觀。」
此外，市場盛傳，台泥現任董事長張安平其實是主動邀請辜仲諒進入台泥擔任策略股東。葉育碩點破，這讓事件性質從「敵意併購」轉為「內部補強」。找一個資金實力雄厚的「自己人」進場，除了穩定股權，更重要的目的是防禦如寶佳等外部勢力在市場卡位。
根據辜仲諒的申報資料，未來可能參選董事或支持他人進入董事會。葉育碩分析，短期是投資、中期是進軍董事會，長期看來則是辜家勢力在台泥的交織，而2027年的董事會改選將是第一個關鍵觀察指標。
台泥8日受到消息帶動，股價上揚5.83%，收在25.4元，成交量放量至65704張。值得留意的是，台泥目前每股淨值為30.14元，而股價自2025年5月中下旬以來，持續低於淨值。