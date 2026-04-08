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美國與伊朗達成兩週停火協議，全球油價應聲跳水，華爾街開出慶祝行情，美股8日開盤後各主要指數齊漲，投資人瘋狂買進，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲1390.73點或2.96％；標普500指數上漲167.81點或2.54％；那斯達克指數上漲703.459點或3.20％；費城半導體指數上漲462.77點或5.78％。根據《CNBC》報導，停火消息傳出後，西德州原油（WTI）價格暴跌近18％，目前報每桶93.3美元；布蘭特原油價格同步大跌逾16％，目前報每桶91.7美元。市場期待停火協議能讓荷姆茲海峽恢復開放，過去這段時間以來劇烈波動的全球油價可望逐漸回復平穩。分析師伍茲（Jay Woods）表示，「伊朗戰爭宣布停火並不令人意外，市場已經越來越擅長嗅出川普的下一步動作。現在的擔憂是，這種熟悉的『兩週』時間框架是否能夠真正帶來長期解決方案」。川普美國時間8日早上在社群媒體發文表示，正在與伊朗合作移除伊朗擁有的核材料，同時將繼續與伊朗討論關稅和制裁的緩解措施，讓投資人再次受到提振。雖然，川普之後又發出關稅威脅，警告提供武器給伊朗的國家將被徵收50％的關稅。焦點個股方面，台積電ADR盤中大漲6.5％，輝達與特斯拉股價也都在盤中上漲超過3％。而在美伊戰爭期間高歌猛進的能源股則迎來重挫，埃克森美孚股價下跌超過6％，能源巨頭雪佛龍股價也跌超過5％。