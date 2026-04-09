Google近期悄悄在蘋果iOS平台上架全新AI應用程式「Google AI Edge Eloquent」，主打免費且不限次數的語音轉文字功能。用戶無須訂閱，也不用連線伺服器，即可享受即時、自然且高準度的語音辨識體驗。Google表示，這款APP採用了自家最新的Gemma技術，是一款開放權重的本地AI模型，能在完全離線環境下運作，兼顧隱私與效能，但目前似乎只有支援英文版，繁體中文可能還需要再等等。
Google AI Edge Eloquent與一般逐字轉錄不同，該應用可自動分析語句語意，主動過濾語助詞與口頭贅字，像是「嗯」、「啊」、「呃」等，並自動修正中斷或語句重組，使輸出的文本更流暢自然。Google將此定位為一款能理解使用者語氣的AI筆記員，適合用於會議記錄、採訪逐字稿、影音字幕生成等場合，大幅減少後製編輯時間。
可建立個人語境字典 精準度再升級
除了標準語音轉文字功能外，Eloquent還能從使用者的Google帳號學習專屬詞彙，支援建立客製化字典。舉例來說，若使用者經常提及專案名稱、術語或個人慣用詞，AI能自動記錄並優化識別結果，讓未來的辨識更符合語境。此功能對專業領域用戶尤其實用，例如醫療、法律、或媒體行業。
目前僅支援英文 多語版開發中
目前Eloquent似乎僅支援英文，但Google已證實正在開發多語言模型，預期將支援中文、日文等市場需求較高的語言。團隊也透露，除iOS版本外，未來有望推出電腦與Android平台版本，拓展於辦公室文件聽寫、程式碼輸入及AI助理提示等應用場景。外界分析，Eloquent若順利拓展多語市場，將有機會挑戰蘋果自家「語音輸入」與微軟Copilot的語音功能，成為AI生產力生態中的新競爭主角。
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可建立個人語境字典 精準度再升級
除了標準語音轉文字功能外，Eloquent還能從使用者的Google帳號學習專屬詞彙，支援建立客製化字典。舉例來說，若使用者經常提及專案名稱、術語或個人慣用詞，AI能自動記錄並優化識別結果，讓未來的辨識更符合語境。此功能對專業領域用戶尤其實用，例如醫療、法律、或媒體行業。
目前僅支援英文 多語版開發中
目前Eloquent似乎僅支援英文，但Google已證實正在開發多語言模型，預期將支援中文、日文等市場需求較高的語言。團隊也透露，除iOS版本外，未來有望推出電腦與Android平台版本，拓展於辦公室文件聽寫、程式碼輸入及AI助理提示等應用場景。外界分析，Eloquent若順利拓展多語市場，將有機會挑戰蘋果自家「語音輸入」與微軟Copilot的語音功能，成為AI生產力生態中的新競爭主角。