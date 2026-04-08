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美國與伊朗在美東時間8日晚間達成2週停火共識，如今這項共識存在的最明顯分歧就是，黎巴嫩戰線是否包括其中？調解人巴基斯坦與伊朗均認為黎巴嫩應該也要停火，但以色列則強調黎巴嫩戰線是另一個議題，不僅沒有停火，反而在週三對黎巴嫩發起開戰迄今的最大規模襲擊。對此，伊朗塔斯尼姆通訊社報導指出，如果以色列繼續襲擊黎巴嫩，伊朗將退出停火協議。與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社，引述匿名知情人士說法表示，如果以色列對黎巴嫩的攻擊繼續，伊朗將退出停火協議。伊朗法爾斯通訊社報導則指出，伊朗武裝部隊正在集結力量鎖定目標，將對以色列祭出懲罰性打擊，以應對以色列今天對黎巴嫩發動的一系列空襲。以色列軍方已針對以色列北部發布飛彈預警，目前尚未說明這些飛彈來自哪裡。美國與伊朗達成停火協議的第一時間，黎巴嫩真主黨曾宣布會跟進遵守停火協議，不過隨著以色列展開大規模攻擊，黎巴嫩真主黨可能會重新考慮是否停火。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示已與巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾（Asim Munir）討論以色列「違反停火協議」一事，而巴基斯坦總理謝利夫（Shehbaz Sharif）則在X發文表示，「部分地區發生違反停火協議的事件，破壞了和平進程的精神。我懇切地敦促各方保持克制，尊重先前商定的為期兩週的停火協議，以便外交能夠發揮主導作用，推動衝突的和平解決」。值得注意的是，謝利夫文中並未點名以色列，倫敦政治經濟學院國際關係學教授格爾格斯（Fawaz Gerges）對《CNN》表示，如果川普沒有對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）大力施壓，「我非常懷疑納坦雅胡是否會停止對黎巴嫩的戰爭」。