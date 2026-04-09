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美國與伊朗同意停火2週，市場寄望荷姆茲海峽有望重開、能源及通膨危機將降溫，同時也押注美國聯準會（Fed）今年內降息的機率增加，美股週三強勁噴漲，主要指數皆收穫明顯漲幅，道瓊工業指數更是大漲逾1300點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國和伊朗同意停火2週，允許船隻安全通過荷姆茲海峽，川普（Donald Trump）證實已收到伊朗提出的10點協議內容，為談判提供可行基礎。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也表示，德黑蘭將在停火期間透過與武裝部隊協調，允許船隻安全通過海峽，前提是伊朗不再受到攻擊。受此消息激勵，8日收盤，美股道瓊工業指數大漲1325.46點或2.85%，收報47909.92點；標普500指數勁揚165.96點或2.51%，收在6782.81點；那斯達克指數升617.14點或2.80%，收22634.99點；費城半導體指數亦飆507.05點或6.34%，收8510.92點。油價部分，WTI西德州原油（WTI）暴跌16%，每桶收報94.41美元，跌幅創2020年4月以來最大；布蘭特原油期貨每桶收報94.75美元，跌幅約13%，2者皆跌破95美元。不過，包含Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲（Jay Woods）在內，不少專家也提醒，市場對川普下一步的動向已經越來越敏感，現在的問題是，這似曾相識的2週期限，是否真的能夠帶來解決方案，可以肯定的是，荷姆茲海峽的通行狀況仍存在不確定性，尤其是在伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）發表聲明，指責美國違反停火協議之後。全球歷史最悠久、最具影響力的海事航運新聞與情報平台-《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List），其分析師拉南（Tomer Raanan）也坦言，2週內情況不會恢復正常，滯留在波斯灣的船東會想辦法離開，但可能不願再派船返回：「我們必須記住，即使船舶想要恢復正常的往返航行，但石油基礎設施遭到襲擊，石油產量也受到削減，整個系統都處於動盪之中。」