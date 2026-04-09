美國與伊朗達成停火共識，各自宣告自己大獲全勝，但停火協議依然相當脆弱，隨著以色列繼續狂轟伊朗區域盟友-黎巴嫩真主黨，德黑蘭警告談判基礎遭到破壞，伊朗提出的10點停火方案中，就有3項遭到違反。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）在社群平台發文，列出美國違反的3項關鍵停火條款，包括：沒停止打擊黎巴嫩、無人機侵犯伊朗領空、否認伊朗擁有濃縮鈾的權利。
卡利巴夫強調，居中調停的巴基斯坦已明確宣稱，停火涵蓋「所有地方」，包括黎巴嫩和其他地區，而入侵伊朗法爾斯省拉爾市的無人機雖然已被摧毀，但明顯違反有關伊朗領空的禁止侵犯條款。
卡利巴夫指出，本應作為談判基礎的條件，遭到公然且明確的破壞，甚至在談判開始前就已經如此，威脅在這種情況下，實行雙邊停火或進行談判並不合理。與此同時，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）當地時間週三在記者會上表示，美伊將於11日上午，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談。
以色列狂轟黎巴嫩真主黨，至少250死
根據《路透社》報導，以色列軍隊週三對黎巴嫩真主黨實施大規模打擊，於黎巴嫩首都貝魯特、貝卡谷地及南部多個地區同步展開，對超過100個真主黨的指揮中心及軍事目標展開攻勢。
當地紅十字會聲稱，攻擊事件導致多處建築倒塌，傷亡慘重，許多傷者仍被困在廢墟下。黎巴嫩民防部門則指出，全國共有254人死亡，1100多人受傷。
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）、總理薩拉姆（Nawaf Salam）皆譴責以色列不斷升級攻勢，公然無視各方為緩和局勢、維護穩定所做的努力，呼籲盟友盡一切可行手段，制止以色列繼續襲擊。
黎巴嫩究竟有無在停火範圍內？各方說法不一
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週三晚間發表電視演說，聲稱黎巴嫩並未加入與伊朗的停火協議，以色列軍隊將繼續對真主黨進行武力打擊。
白宮新聞秘書萊維特和美國副總統范斯（JD Vance）同一天也表示，黎巴嫩沒有被納入停火協議：「這源於一個合理的誤解，伊朗以為停火協議包括黎巴嫩，但事實並非如此。」
美國總統川普（Donald Trump）當天接受公共廣播電視網（PBS）電話採訪時，也聲稱由於黎巴嫩真主黨的緣故，黎巴嫩並未被納入為期2週的停火，還形容以色列持續打擊黎巴嫩一事，是「另一場單獨的衝突」。
然而，身為美伊停火關鍵斡旋者的巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）此前曾指出，停火協議將包括黎巴嫩。3位熟知真主黨的黎巴嫩消息人士透露，真主黨已在週三清晨停止對以色列目標的襲擊，他們以為這是停火協議的一部分，所以遵守，但以色列卻像往常一樣違反協議，在黎巴嫩各地進行屠殺。
住在貝魯特郊區、51歲的薛博（Naim Chebbo）無奈打掃被爆炸震碎的窗框玻璃，直言自己簡直生活在噩夢之中；另1名54歲的黎巴嫩民眾哈姆（Ahmed Harm）也說，希望停火能夠被落實，因為「黎巴嫩再也承受不住了」。
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卡利巴夫強調，居中調停的巴基斯坦已明確宣稱，停火涵蓋「所有地方」，包括黎巴嫩和其他地區，而入侵伊朗法爾斯省拉爾市的無人機雖然已被摧毀，但明顯違反有關伊朗領空的禁止侵犯條款。
卡利巴夫指出，本應作為談判基礎的條件，遭到公然且明確的破壞，甚至在談判開始前就已經如此，威脅在這種情況下，實行雙邊停火或進行談判並不合理。與此同時，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）當地時間週三在記者會上表示，美伊將於11日上午，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行首輪會談。
根據《路透社》報導，以色列軍隊週三對黎巴嫩真主黨實施大規模打擊，於黎巴嫩首都貝魯特、貝卡谷地及南部多個地區同步展開，對超過100個真主黨的指揮中心及軍事目標展開攻勢。
當地紅十字會聲稱，攻擊事件導致多處建築倒塌，傷亡慘重，許多傷者仍被困在廢墟下。黎巴嫩民防部門則指出，全國共有254人死亡，1100多人受傷。
黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）、總理薩拉姆（Nawaf Salam）皆譴責以色列不斷升級攻勢，公然無視各方為緩和局勢、維護穩定所做的努力，呼籲盟友盡一切可行手段，制止以色列繼續襲擊。
黎巴嫩究竟有無在停火範圍內？各方說法不一
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週三晚間發表電視演說，聲稱黎巴嫩並未加入與伊朗的停火協議，以色列軍隊將繼續對真主黨進行武力打擊。
白宮新聞秘書萊維特和美國副總統范斯（JD Vance）同一天也表示，黎巴嫩沒有被納入停火協議：「這源於一個合理的誤解，伊朗以為停火協議包括黎巴嫩，但事實並非如此。」
美國總統川普（Donald Trump）當天接受公共廣播電視網（PBS）電話採訪時，也聲稱由於黎巴嫩真主黨的緣故，黎巴嫩並未被納入為期2週的停火，還形容以色列持續打擊黎巴嫩一事，是「另一場單獨的衝突」。
然而，身為美伊停火關鍵斡旋者的巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）此前曾指出，停火協議將包括黎巴嫩。3位熟知真主黨的黎巴嫩消息人士透露，真主黨已在週三清晨停止對以色列目標的襲擊，他們以為這是停火協議的一部分，所以遵守，但以色列卻像往常一樣違反協議，在黎巴嫩各地進行屠殺。
住在貝魯特郊區、51歲的薛博（Naim Chebbo）無奈打掃被爆炸震碎的窗框玻璃，直言自己簡直生活在噩夢之中；另1名54歲的黎巴嫩民眾哈姆（Ahmed Harm）也說，希望停火能夠被落實，因為「黎巴嫩再也承受不住了」。
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