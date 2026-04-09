美國與伊朗雖暫時達成停火共識，本週稍晚預計將在巴基斯坦展開談判，但隨著以色列繼續轟炸伊朗區域盟友-黎巴嫩真主黨，美國、以色列宣稱黎國不在停火範圍以內，有消息指出，伊朗軍方已喊停荷姆茲海峽的油輪通行。

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根據《CNN》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週四聲稱，由於以色列違反了在黎巴嫩停火的協議，荷姆茲海峽的航運速度急劇下降，已陷入停止狀態；MarineTraffic船舶追蹤數據亦顯示，目前沒有船舶通過該海峽，少數原定週三晚間通過的船隻已改變航向並返航。

伊朗媒體《法爾斯通訊社》（FARS）也指出，因以色列持續空襲黎巴嫩，導致荷姆茲海峽的油輪通行中斷，並引述軍事消息人士透露，伊朗正在敲定計劃，對以色列進行威懾行動。

該名消息人士警告，以色列無視停火、持續攻擊黎巴嫩，表明美國若不是管不住納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府，就是默許以色列這麼做。

以色列軍隊週三對黎巴嫩真主黨實施大規模打擊，於黎巴嫩首都貝魯特、貝卡谷地及南部多個地區，對超過100個真主黨的指揮中心及軍事目標展開攻勢。據黎巴嫩民防部門統計，空襲造成全國至少254人死亡，1100多人受傷。

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蔡姍伶編輯記者

國際政治碩士，學術時期專注於特定區域研究，並從地區脈絡出發，放眼全球地緣政治與文明交匯碰撞。

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職。曾兼任外媒特約記者數年，涉及跨國資料核實與專家訪...