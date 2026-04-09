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蔣宋情定之處

國民黨軍事社交中心據點

蔣介石上海最後住處

國共兩黨領導人曾在此處交流、談判

國民黨主席鄭麗文率團訪中，從南京返回上海的第一晚，下榻前總統蔣介石與宋美齡的訂婚之地「瑞金賓館」。此處對國民黨有深厚的歷史意義，不僅是蔣、宋兩人的定情處外，也是蔣介石在上海的最後住宿地，更是抗戰後，國民黨勵志社上海分社的據點。而前中國領導人毛澤東、中國前總理周恩來、前國家主席劉少奇、前美國總統尼克森、時任台北市長的柯文哲都曾住過。瑞金賓館現名為上海瑞金洲際酒店，位在上海的心臟地帶黃浦區，過去這棟建築是英國商人的私宅，建立於1917年，風格屬於路易時期的宮廷建築，名叫瑪立斯花園。由於外觀氣派，內部陳設多是中國古典式家具，因此1927年9月蔣介石與宋美齡在當時的玫瑰廳舉行訂婚儀式，地上還立了一個石碑，寫著「蔣介石、宋美齡在此訂婚」，被視為兩人的感情起點。1945年，瑞金賓館成了國民黨勵志社上海分社據點，屬於黃埔同學會或國民黨政軍聯誼的組織。該社是蔣介石親自領導的軍事社交組織，仿效YMCA風格，提供高級將領住宿、休閒等功能。直到1949年4月，正值第二次國共內戰末期，國共兩黨雙方正在進行渡江戰役，也就是京滬杭戰役。當時共軍強渡長江，突破防線攻佔國民黨首都南京，那時蔣介石則入住瑞金飯店現址近10天，會見守軍將領湯恩伯後，隨即離開上海撤往舟山，最後才到台灣去。此處是蔣介石在上海的最後住宿地。瑞金賓館不只與國民黨有深厚歷史淵源，對中國共產黨也意義非凡。特別是在抗日戰爭時期，國共兩黨領導人曾在此處多次交流、協商、談判。1949年，時任中共華東局領導人鄧小平、譚震林將此處作為指揮中心。第一任上海市長陳毅上任後，把該處變成市長辦公室與市長寓所。1956年則將該處改名為上海市國賓賓館，已故前中國領導人毛澤東、中國前總理周恩來、前國家主席劉少奇、前美國總統尼克森都曾下榻過。由於瑞金賓館背景特殊，意外成了上海最多傳奇故事的旅店。這回鄭麗文率團訪中，中方特別安排下榻該飯店，不難看出想藉由歷史情感、意義來深化國共兩黨情誼。