美國、以色列於2月底聯手對伊朗實施軍事行動後，伊朗隨即關閉荷姆茲海峽以報復，1艘懸掛泰國國旗的散裝貨輪「Mayuree Naree」，3月中旬行經荷姆茲海峽時，不幸於阿曼外海遭炮火擊中，當時雖有20名泰籍船員獲救返國，但仍有3人疑似受困船艙而失蹤。泰國外交部長西哈薩·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow）8日晚間證實，3名船員均已罹難。
根據《曼谷郵報》報導，上週在受損船隻區域就已發現人類遺骸，但所屬人員身分和數量未第一時間被確認，在8日一場關於中東局勢的記者會上，蓬集格證實3名失蹤船員都已遇難，並向罹難者家屬表達慰問。
蓬集格表示，他計劃本月15日至16日訪問阿曼，感謝阿曼當局在3月中旬救援該艘泰國貨船，也將尋求阿曼和伊朗當局協助，以確保剩餘的泰國船隻能通過荷姆茲海峽，透露目前還有9艘泰國船等待通過航道，其中5艘載著泰國急需的化肥。
蓬集格也對美國、伊朗達成停火表示歡迎，希望雙方能實現持久和平，也敦促仍身處受影響國家的泰國公民，利用這2週返國，因為局勢仍不明朗，建議他們聯繫泰國駐外使領館尋求協助，對於那些無法負擔旅費者，泰國政府也將提供經濟支援。
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蓬集格表示，他計劃本月15日至16日訪問阿曼，感謝阿曼當局在3月中旬救援該艘泰國貨船，也將尋求阿曼和伊朗當局協助，以確保剩餘的泰國船隻能通過荷姆茲海峽，透露目前還有9艘泰國船等待通過航道，其中5艘載著泰國急需的化肥。
蓬集格也對美國、伊朗達成停火表示歡迎，希望雙方能實現持久和平，也敦促仍身處受影響國家的泰國公民，利用這2週返國，因為局勢仍不明朗，建議他們聯繫泰國駐外使領館尋求協助，對於那些無法負擔旅費者，泰國政府也將提供經濟支援。
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