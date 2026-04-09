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UNIQLO：全台最便宜「每件省百元」！台中漢神洲際4/10開幕優惠

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▲台中UNIQLO漢神洲際購物廣場店，必買推薦清單搶先看。（圖／UNIQLO提供）

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▲UNIQLO洲際漢神獨家首賣貓福珊迪UT，迪士尼UT新店獨家優惠。（圖／UNIQLO提供）

台中限定！防曬外套「現省300元」獨家優惠推薦

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▲UNIQLO進駐台中北屯新興地標，推薦防曬外套等抗UV單品。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

UNIQLO台中漢神洲際三大開幕優惠！免費送氣球、滿額贈抽獎

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UNIQLO漢神洲際購物廣場店 資訊

▲UNIQLO漢神洲際購物廣場店4月10日開幕。（圖／UNIQLO提供）

CACO cafe布丁狗主題店賣萌！4/10台中漢神 洲際開幕

姓名貼機等期間限定互動設施。







▲CACO cafe進駐台中漢神洲際，滿滿布丁狗寵粉。（圖／加州椰子集團提供） 托特包、提袋與零錢包、造型筆記本、胸章等小物，以及吊飾娃娃、 大型絨毛玩偶、療癒抱枕與盲盒，雲朵手撕棉花糖、松露玉米濃湯風味米星星等特色伴手禮可收藏。



CACO cafe台中漢神洲際店 資訊

地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F





台中「漢神洲際購物廣場」將於4月10日（五）中午12:30正式開幕，，還有貓福珊迪UT系列全台首賣，免費送「童趣氣球」來店禮、滿額贈「不鏽鋼手提冰壩杯」、「轉轉樂」抽獎一次整理。CACO cafe也進駐漢神洲際開幕布丁狗主題店。UNIQLO將隨台中漢神洲際購物廣場店4月10日（五）正式開幕，超過200坪的百貨型店舖，搶先進駐北屯新興地標。歡慶開幕，UNIQLO漢神洲際購物廣場店4月10日至4月16日：UNIQLO漢神洲際購物廣場店為新店開幕推出獨家優惠，同時間全台最便宜單品必買清單：◾️（原價390元）◾️（原價490元）◾️（原價590元）◾️（原價590元）◾️（原價590元）◾️（原價790元）◾️（原價1290元）◾️（原價1290元）UNIQLO慶祝漢神洲際購物廣場新店開幕，而迪士尼、皮克斯、星際大戰與漫威等經典角色的，還有貓福珊迪UT系列全台首賣，免費送「童趣氣球」來店禮、滿額贈「不鏽鋼手提冰壩杯」、「轉轉樂」抽獎一次整理。UNIQLO針對台中炎熱高溫，特別推薦LifeWear防曬系列新品，包括UPF50+防禦紫外線的抗UV機能、防曬外套、太陽眼鏡、遮陽帽、AIRism防曬無縫袖套配件一應俱全。◾️（原價1290元）◾️（原價1290元）◾️（原價790元）◾️（原價790元）歡慶UNIQLO漢神洲際購物廣場店開幕，4月10日–4月16日首七日開幕優惠：◾️12歲以下兒童到店，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，送完為止）。◾️單筆消費滿2,000元、並掃描APP會員條碼，即贈大容量「不鏽鋼手提冰壩杯」乙個（每日限量，送完為止）。◾️開幕首七日下午15:00起，單筆消費滿1,500元、並掃描APP會員條碼，可參加「轉轉樂抽好禮」抽獎乙次，有機會獲得實用旅行袋、繽紛多色隨行包等（每日限量，送完為止、限認列15:00後消費發票）。地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓時間：開幕首日12:30PM-22:00PM、正常營業11:00AM-22:00PM慶祝三麗鷗大明星布丁狗出道30周年！CACO cafe把布丁狗的世界搬進真實生活，現場打造療癒場景與拍照打卡點，更有造型拍貼機、