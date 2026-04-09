台中「漢神洲際購物廣場」將於4月10日（五）中午12:30正式開幕，全台最便宜的UNIQLO來了！官方表示，開幕首7日新店獨家優惠精選服飾「每件省百元」必買清單、神褲千元有找、防曬外套等單品推薦，還有貓福珊迪UT系列全台首賣，免費送「童趣氣球」來店禮、滿額贈「不鏽鋼手提冰壩杯」、「轉轉樂」抽獎一次整理。CACO cafe也進駐漢神洲際開幕布丁狗主題店。
UNIQLO：全台最便宜「每件省百元」！台中漢神洲際4/10開幕優惠
UNIQLO將隨台中漢神洲際購物廣場店4月10日（五）正式開幕，超過200坪的百貨型店舖，搶先進駐北屯新興地標。歡慶開幕，UNIQLO漢神洲際購物廣場店4月10日至4月16日：
全台最便宜「每件省百元」、神褲千元有找！UNIQLO漢神洲際購物廣場店為新店開幕推出獨家優惠，同時間全台最便宜單品必買清單：
◾️現省100元！483455「女裝 短版T恤」新店獨家優惠290元（原價390元）
◾️現省100元！483458「女裝 特級彈性Active T恤」期間限定優惠390元（原價490元）
◾️現省100元！483924「男裝 DRY華夫格亨利領T恤」新店獨家優惠490元（原價590元）
◾️現省100元！482299「男裝 DRY-EX T恤」新店獨家優惠490元（原價590元）
◾️現省100元！482646「女裝 棉質短褲」新店獨家優惠490元（原價590元）
◾️現省200元！488371「男女適穿 防潑水多口袋機能短褲」期間限定優惠590元（原價790元）
◾️千元有找！484875「UNIQLO：C繭型褲」新店獨家優惠990元（原價1290元）現省300元
◾️千元有找！482287「男女適穿 繭型褲」新店獨家優惠990元（原價1290元）現省300元
洲際漢神獨家！貓福珊迪UT全台首賣、迪士尼UT新店優惠290元起
UNIQLO慶祝漢神洲際購物廣場新店開幕，獨家推出「mofusand 貓福珊迪」系列UT搶先全台三天首賣，4款「甜點貓」樣式童裝390元、女裝490元。
而迪士尼、皮克斯、星際大戰與漫威等經典角色的MAGIC FOR ALL ICONS系列UT，新店獨家優惠童裝290元、新店獨家優惠男裝390元搶先入手。
UNIQLO開幕首7日新店獨家優惠精選服飾「每件省百元」必買清單、神褲千元有找、防曬外套等單品推薦，還有貓福珊迪UT系列全台首賣，免費送「童趣氣球」來店禮、滿額贈「不鏽鋼手提冰壩杯」、「轉轉樂」抽獎一次整理。
台中限定！防曬外套「現省300元」獨家優惠推薦
UNIQLO針對台中炎熱高溫，特別推薦LifeWear防曬系列新品，包括UPF50+防禦紫外線的抗UV機能、防曬外套、太陽眼鏡、遮陽帽、AIRism防曬無縫袖套配件一應俱全。
◾️現省300元！485672「可攜式防曬連帽外套」新店獨家優惠990元（原價1290元）
◾️現省300元！482210「可攜式防曬連帽外套」新店獨家優惠990元（原價1290元）
◾️現省200元！485682「女裝AIRism BRATOP T恤」期間限定優惠590元（原價790元）
◾️現省200元！482192「AIRism棉質短版BRATOP平口背心」期間限定優惠590元（原價790元）
UNIQLO台中漢神洲際三大開幕優惠！免費送氣球、滿額贈抽獎
歡慶UNIQLO漢神洲際購物廣場店開幕，4月10日–4月16日首七日開幕優惠：
◾️免費送來店禮！12歲以下兒童到店，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，送完為止）。
◾️開幕滿額禮！單筆消費滿2,000元、並掃描APP會員條碼，即贈大容量「不鏽鋼手提冰壩杯」乙個（每日限量，送完為止）。
◾️轉轉樂抽獎！開幕首七日下午15:00起，單筆消費滿1,500元、並掃描APP會員條碼，可參加「轉轉樂抽好禮」抽獎乙次，有機會獲得實用旅行袋、繽紛多色隨行包等（每日限量，送完為止、限認列15:00後消費發票）。
UNIQLO漢神洲際購物廣場店 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
時間：開幕首日12:30PM-22:00PM、正常營業11:00AM-22:00PM
CACO cafe布丁狗主題店賣萌！4/10台中漢神
洲際開幕
慶祝三麗鷗大明星布丁狗出道30周年！CACO cafe把布丁狗的世界搬進真實生活，現場打造療癒場景與拍照打卡點，更有造型拍貼機、
姓名貼機等期間限定互動設施。
同步推出白醬千層麵、風味披薩與香烤小點拼盤，還有麵條布丁聖代杯、QQ棉被布朗尼、布丁生乳捲與銅鑼燒冰淇淋等甜點，開喝布丁奶茶、布丁椪糖冰沙與莓果多多氣泡飲，搭配造型吸管或紙杯墊；台中漢神洲際店更有限定霜淇淋聖代系列。
期間限定周邊則有布丁狗造型長襪、
托特包、提袋與零錢包、造型筆記本、胸章等小物，以及吊飾娃娃、 大型絨毛玩偶、療癒抱枕與盲盒，雲朵手撕棉花糖、松露玉米濃湯風味米星星等特色伴手禮可收藏。
CACO cafe台中漢神洲際店 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F
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UNIQLO將隨台中漢神洲際購物廣場店4月10日（五）正式開幕，超過200坪的百貨型店舖，搶先進駐北屯新興地標。歡慶開幕，UNIQLO漢神洲際購物廣場店4月10日至4月16日：
全台最便宜「每件省百元」、神褲千元有找！UNIQLO漢神洲際購物廣場店為新店開幕推出獨家優惠，同時間全台最便宜單品必買清單：
◾️現省100元！483455「女裝 短版T恤」新店獨家優惠290元（原價390元）
◾️現省100元！483458「女裝 特級彈性Active T恤」期間限定優惠390元（原價490元）
◾️現省100元！483924「男裝 DRY華夫格亨利領T恤」新店獨家優惠490元（原價590元）
◾️現省100元！482299「男裝 DRY-EX T恤」新店獨家優惠490元（原價590元）
◾️現省100元！482646「女裝 棉質短褲」新店獨家優惠490元（原價590元）
◾️現省200元！488371「男女適穿 防潑水多口袋機能短褲」期間限定優惠590元（原價790元）
◾️千元有找！484875「UNIQLO：C繭型褲」新店獨家優惠990元（原價1290元）現省300元
◾️千元有找！482287「男女適穿 繭型褲」新店獨家優惠990元（原價1290元）現省300元
UNIQLO慶祝漢神洲際購物廣場新店開幕，獨家推出「mofusand 貓福珊迪」系列UT搶先全台三天首賣，4款「甜點貓」樣式童裝390元、女裝490元。
而迪士尼、皮克斯、星際大戰與漫威等經典角色的MAGIC FOR ALL ICONS系列UT，新店獨家優惠童裝290元、新店獨家優惠男裝390元搶先入手。
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◾️現省300元！485672「可攜式防曬連帽外套」新店獨家優惠990元（原價1290元）
◾️現省300元！482210「可攜式防曬連帽外套」新店獨家優惠990元（原價1290元）
◾️現省200元！485682「女裝AIRism BRATOP T恤」期間限定優惠590元（原價790元）
◾️現省200元！482192「AIRism棉質短版BRATOP平口背心」期間限定優惠590元（原價790元）
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◾️免費送來店禮！12歲以下兒童到店，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，送完為止）。
◾️開幕滿額禮！單筆消費滿2,000元、並掃描APP會員條碼，即贈大容量「不鏽鋼手提冰壩杯」乙個（每日限量，送完為止）。
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UNIQLO漢神洲際購物廣場店 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
時間：開幕首日12:30PM-22:00PM、正常營業11:00AM-22:00PM
慶祝三麗鷗大明星布丁狗出道30周年！CACO cafe把布丁狗的世界搬進真實生活，現場打造療癒場景與拍照打卡點，更有造型拍貼機、
CACO cafe台中漢神洲際店 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F