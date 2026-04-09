小資族最喜歡的炸雞優惠來了！三商炸雞表示，雙桶炸雞「買6送6」319元，最便宜一塊26元、最多現省461元；肯德基「5炸雞＋4蛋撻」388元，拿坡里烤雞買6送3，頂呱呱激省5折、雙倍炸雞99元起，本文幫大家一次整理最新速食優惠開吃了。
三商炸雞：最便宜一塊26元！雙桶「買6送6」319元
三商炸雞表示，即日起至4月28日，限時炸雞優惠「買6送6」特價319元（原價780元），買原味／辣味招牌雙響桶「3雞腿＋3腿排」，自選免費送辣味「滋汁綜合桶」3雞腿排塊＋3雞翅、或「風味雞翅桶」6塊三節翅（香檸起司／川香椒麻／原味胡椒），最高現省461元、平均一塊炸雞26.5元。
還有新品「義式起司肉醬炸水餃」新上市；「避風塘酥炸翅腿6隻＋義式起司肉醬炸水餃8顆」組合特價169元（原價299元）。
肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」388元！2雞腿堡199元優惠
即日起至4月20日，肯德基「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）、「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）、「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。
拿坡里：烤雞買6送3！
拿坡里表示，即日起至4月16日，烤雞買6送3！全台門市購買6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），相當於39折、平均一塊烤雞26元有找（西湖店不適用）。
頂呱呱：雙倍炸雞99元起！買一送一激省5折
頂呱呱表示，即日起至4月10日倒數2天，把握「春暖呱開大禮包」優惠券，「買一送一」地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料等激省5折起，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
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三商炸雞表示，即日起至4月28日，限時炸雞優惠「買6送6」特價319元（原價780元），買原味／辣味招牌雙響桶「3雞腿＋3腿排」，自選免費送辣味「滋汁綜合桶」3雞腿排塊＋3雞翅、或「風味雞翅桶」6塊三節翅（香檸起司／川香椒麻／原味胡椒），最高現省461元、平均一塊炸雞26.5元。
還有新品「義式起司肉醬炸水餃」新上市；「避風塘酥炸翅腿6隻＋義式起司肉醬炸水餃8顆」組合特價169元（原價299元）。
肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」388元！2雞腿堡199元優惠
即日起至4月20日，肯德基「5塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻」特價388元（原價551元）、「花生熔岩咔啦雞腿堡 x 2」特價199元（原價254元）、「原味蛋撻12顆」特價333元（原價514元）。
拿坡里表示，即日起至4月16日，烤雞買6送3！全台門市購買6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），相當於39折、平均一塊烤雞26元有找（西湖店不適用）。
頂呱呱：雙倍炸雞99元起！買一送一激省5折
頂呱呱表示，即日起至4月10日倒數2天，把握「春暖呱開大禮包」優惠券，「買一送一」地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料等激省5折起，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。