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三商炸雞：最便宜一塊26元！雙桶「買6送6」319元

平均一塊炸雞26.5元

肯德基：「5炸雞＋4蛋撻」388元！2雞腿堡199元優惠

▲肯德基「5炸雞＋4蛋撻」388元！兩顆雞腿堡199元。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里：烤雞買6送3！

平均一塊烤雞26元有找

頂呱呱：雙倍炸雞99元起！買一送一激省5折

▲頂呱呱出示「春暖呱開大禮包」活動圖片、或報上優惠代碼，開吃18張優惠券。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

小資族最喜歡的炸雞優惠來了！三商炸雞表示，雙桶炸雞「買6送6」319元，最便宜一塊26元、最多現省461元；肯德基「5炸雞＋4蛋撻」388元，拿坡里烤雞買6送3，頂呱呱激省5折、雙倍炸雞99元起，本文幫大家一次整理最新速食優惠開吃了。（原價780元），買原味／辣味招牌雙響桶「3雞腿＋3腿排」，自選免費送辣味「滋汁綜合桶」3雞腿排塊＋3雞翅、或「風味雞翅桶」6塊三節翅（香檸起司／川香椒麻／原味胡椒），最高現省461元、還有新品「義式起司肉醬炸水餃」新上市；（原價299元）。（原價551元）、（原價254元）、（原價514元）。全台門市購買6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），相當於39折、（西湖店不適用）。頂呱呱表示，，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起，「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。