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▲刑事局攜手馬來西亞皇家肅毒局，成功破獲一起跨國運毒案，逮到一共3名嫌犯。（圖／警方提供）

刑事局攜手馬來西亞皇家肅毒局，成功破獲一起跨國運毒案，攔截市價高達4千萬元、總重4公斤的毒品海洛因。警方調查，運毒集團將毒品分裝藏匿於馬來西亞特產「薯粉餅」鐵罐中企圖闖關入境。專案小組歷經跟監埋伏，順利在台北市士林區逮捕大馬籍林姓幹部、黃姓女運毒手及負責接應的台籍邱姓男子等3人，全案已於日前依運輸第一級毒品罪嫌提起公訴。據了解，這起跨國運毒案手法相當狡猾，35歲的馬籍華人黃姓女子受集團指使擔任運毒手，將4公斤海洛因分成每包500公克裝入8個薯粉餅罐內，並在罐外塗抹特殊藥劑以規避海關緝毒犬嗅聞查驗。黃女於去年12月3日以手提行李方式，成功將毒品夾帶入境；同集團的31歲馬籍幹部林姓男子則於隔（4日）搭機抵台，隨後入住台北市士林區每晚要價上萬元的知名酒店，兩人並約定在飯店碰頭交接毒品。專案小組接獲馬國情資後一路嚴密監控，發現林男取得毒品後，將偽裝用的空鐵罐丟棄於飯店大廳垃圾桶，隨後準備將海洛因轉交給前來取貨的39歲台籍邱姓男子，警方見時機成熟立刻收網，將3人一舉逮獲。落網後，黃女辯稱是收受酬勞幫忙帶「給顧客試吃的餅乾」；林男則供稱是受人委託賺取代工費；邱男則推託自己只是為賺取1萬元酬勞幫朋友「拿茶葉罐」，3人皆矢口否認犯罪。警方對3人的說詞不予採信，當場查扣4袋海洛因、8個餅乾桶、磅秤、錘子及5支手機等關鍵證物。全案經移送士林地檢署偵辦，3名嫌犯均遭法院裁定羈押禁見，並依違反《毒品危害防制條例》起訴。刑事局強調，本案充分展現台馬雙方即時情資交換與協同偵辦的卓越成果，未來將持續深化國際執法機關合作，全力防堵毒品流入國內。