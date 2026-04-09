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新北市新莊區一間豆漿店近日發生一起離譜猥褻事件，從監視器畫面中可見，一名戴著粗框眼鏡的年輕男子，不顧旁人眼光在店內座位上公然脫褲，並做出猥褻動作，過程長達15秒。有網友將畫面轉傳至「愛新莊我是新莊人」臉書社團，瞬間引發軒然大波，大批網友直呼：「太噁心！」對此，轄區新莊分局表示未接獲報案，後續將進一步釐清男子身分。據了解，這名年約20多歲的男子身穿短褲進入位於新北市新莊區一間豆漿店內。怎料，才剛坐下沒多久，就將褲子褪去，並疑似朝著老闆娘的方向進行可疑的手部晃動。直到男子疑似驚覺有監視器，抑或看見老闆突然現身，這才匆匆將褲子穿好。影片被上傳至臉書社團「愛新莊我是新莊人」後，隨即引爆網友抨擊與熱議，紛紛留言表示，「太噁心」、「必須快報警」；更有人留言譏諷「難道是在製造豆漿嗎」、「是不是大冒險玩輸了」。針對這起離譜事件，轄區新莊警分局表示，雖然目前尚未接獲民眾或店家的正式報案，但因豆漿店屬於供不特定人出入的半公共場所，該男子的舉動已涉犯《刑法》公然猥褻罪。警方已主動介入偵辦，正積極擴大調閱周邊路口監視器畫面，要揪出這名涉案男子的真實身分與動機。