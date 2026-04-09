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國道一號南下岡山路段昨（8）日晚間接連發生重大車禍，短時間內2起事故相繼發生，不僅造成車流嚴重回堵，更釀成死傷，現場一度宛如災難現場。警方表示，第一起事故發生於晚間約9時18分，地點在南下350.2公里附近，一輛小客車不明原因撞上正在施工的緩撞車，撞擊後車體與零件散落，現場一度僅剩路肩可供通行，車流迅速回堵至岡山一帶。未料事故尚未完全排除，晚間約9時45分至49分之間，同一路段南下348.7公里處再度發生嚴重追撞事故。一輛由44歲焦姓男子駕駛的聯結車，疑似未注意前方車況，追撞由24歲鍾姓男子駕駛的大貨車，猛烈撞擊後再推擠前方另一輛由56歲葉姓男子駕駛的大貨車，形成3車連環撞。從現場畫面可見，肇事聯結車車頭幾乎全毀，嚴重擠壓變形卡在前車與護欄之間，車體結構扭曲難辨原貌；遭撞的大貨車車廂也因衝擊力道過大而破裂，大量紙箱貨物瞬間傾瀉至車道，連同碎裂零件與玻璃散落滿地，占據多線車道，場面怵目驚心。警消獲報到場後，緊急將受困的焦姓駕駛救出送醫，但仍因傷勢過重，於晚間11時許宣告不治。兩起事故合計造成3人受傷，其中1人死亡。國道警方初步調查指出，3名駕駛均無酒駕情形，事故發生原因仍待進一步釐清。由於現場散落物範圍廣，相關單位連夜進行吊掛與清理作業，直到翌日凌晨0時50分才全數排除，恢復正常通車。警方也提醒，夜間行駛高速公路時，視線與反應能力均受影響，用路人應提高警覺，隨時注意前方動態並保持安全距離，避免類似事故再度發生。