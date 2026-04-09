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經濟要犯「連一鮑魚」前董座鍾文智棄保潛逃案再有最新進展！台北地方法院今針對協助逃亡的共犯作出判決，認定鄭畯中涉犯藏匿人犯罪，判處有期徒刑6月、得易科罰金；游致暐則因罪證不足獲判無罪，全案仍可上訴。至於同案另一名關鍵協助者馮建英，目前仍在逃，遭檢方通緝中。鍾文智為「連一鮑魚」前負責人，同時也是摩坦利投資公司負責人，因涉及炒作新加坡商揚子江船業等5檔TDR，不法獲利高達4億餘元。案件歷經多年審理，最高法院於去（2025）年3月12日依違反《證券交易法》及洗錢等罪，判處合計30年5月徒刑定讞。然而，在判決出爐當日，鍾文智卻趁解除科技監控後棄保潛逃，檢方雖啟動防逃機制，仍未能及時攔阻，隔日隨即發布通緝。檢方調查指出，鍾文智早在解除監控期間，便與鄭畯中、馮建英多次演練逃亡路線。判決當天下午，鍾自台北市搭計程車前往新北市石碇區，再轉乘鄭駕駛的車輛，並懸掛偽造車牌規避查緝。隨後3人於平溪一帶換車，改搭游致暐所駕車輛，一路朝宜蘭頭城方向逃逸。檢方進一步追查，鍾文智抵達宜蘭後潛藏一日，隔天疑似搭乘不明船隻偷渡前往中國大陸，行蹤至今不明。而協助接應的鄭、游則在事後各自返回台北，游致暐並於數日內將涉案車輛變賣，金額分別為10萬元及19萬8000元，遭認定涉及湮滅證據。檢方依刑法「使犯人隱避罪」（藏匿人）及行使偽造特種文書等罪嫌起訴鄭、游、馮3人，並對鄭、游具體求處1年8月徒刑。不過法院審理後認為，鄭畯中協助逃亡情節明確，依法判處6月徒刑；至於游致暐部分，因證據尚不足以證明其明知並參與犯行，最終判決無罪。全案仍可上訴，後續發展備受關注。