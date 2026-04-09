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郭彥均扛父債200萬出道 一天兼3份工超拚

▲郭彥均（如圖）起初是偶像團體出身，然而考量到現實，變身「通告咖」，這幾年活躍於主持圈。（圖／資料照）

郭彥甫退圈9年 作品登法國羅浮宮現況超狂

▲郭彥甫（如圖）《行李箱》系列作品在上海新繪畫大賽中得獎，還在法國羅浮宮地下的「卡魯塞爾藝廊」（Carrousel du Louvre）展出。（圖／郭彥甫臉書）

郭彥均於2006年與雙胞胎弟弟郭彥甫組成偶像團體「2moro」正式出道，如今成為房地產大戶的他，不僅手上已經有5套房產，甚至房貸已經繳清。不過，郭彥均曾透露出道原因是為了幫爸爸償還200多萬的債務，原是偶像歌手出身的，卻因現實考量轉為綜藝咖。如今郭彥均、郭彥甫兩兄弟各自有好發展，郭彥甫在9年前退出演藝圈，專注在藝術創作上，畫作在法國羅浮宮展出。郭彥均活躍演藝圈多年，當年與弟弟郭彥甫組成偶像團體「2moro」，兩人曾發行專輯並主持節目。提及出道原因，郭彥甫曾透露原本家境富裕，然而父親生意失敗離家，留下200多萬債務，不時就有討債集團找上門，因此被迫當起「打工魔人」，最多一天要兼3份工，努力還債，出道後努力打拚還債。郭彥均起初是偶像團體出身，然而考量到現實，變身「通告咖」，他曾坦言待遇不比歌手時期，以前有保母車坐，通告咖就只剩機車。郭彥均漸漸在主持圈嶄露頭角，主持過《愛玩咖》、《食尚玩家》等節目。今年44歲的他，手上已經有5套房產，且房貸已經繳清，他也大方分享其理財心得就是「撙節支出」和「及早買房」。至於雙胞胎弟弟郭彥甫，約9年前淡出演藝圈，目前專注在藝術創作上，他不僅靠《行李箱》系列在上海新繪畫大賽中得獎，還在法國羅浮宮地下的「卡魯塞爾藝廊」（Carrousel du Louvre）展出，話題轟動一時。然而郭彥甫事後公開解釋：「我的作品不是和蒙娜麗莎那些歷史文物放在一起，就是策展人拿我的畫去審核，然後通過了這樣，不過我很開心啦！」郭彥甫分享，在他28歲事業巔峰時，感受到的竟然不是喜悅，而是巨大的空虛感，這讓他選擇退居幕後，回到童年時畫筆的陪伴。對郭彥甫來說，藝術是一段長期和自己對話的旅程，他認為「並不是每一張畫都會展現在畫布中，有些是在心裡一次次的縫補與撕裂中完成的」。