台中七期豪宅深夜驚傳墜樓命案！一名22歲女子自高樓墜落社區中庭，巨大撞擊聲驚動住戶，現場一度聚集圍觀人潮，氣氛緊繃。 台中市南屯區、位於七期重劃區的黎明路二段一棟集合式豪宅，昨（8）日深夜10時許傳出墜樓事件。消防局獲報後迅速派員到場，發現女子倒臥中庭，已無生命徵象，當場確認死亡，未送醫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 警方初步調查，死者為22歲劉姓女子，疑似自19樓高處墜落。現場未發現遺書，但在附近找到其手機及香菸盒等隨身物品。事故發生後，警方立即封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證，釐清相關細節。 經初步勘驗，現場未見明顯打鬥或外力介入跡象，暫時排除他殺可能。不過，確切死因與墜樓原因，仍有待進一步調查釐清。全案後續將報請台中地檢署檢察官相驗，以確認死因與相關責任歸屬。 相關新聞 國道岡山路段驚悚連撞！聯結車慘遭「斷頭」報銷 駕駛傷重不治比GTA還誇張！機車騎士逆向騎上國道 跳上貨車掛窗爆氣狂揍司機塑膠袋價格狂飆五成！調查局連假加班千人出動 全面盤查供應鏈皇池又出事！碩士高材生毛巾藏iPhone 偷拍6裸男賠錢換緩刑 林梵墨編輯記者畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...作品集 台中七期豪宅南屯區墜樓命案劉姓女子