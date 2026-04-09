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▲關之琳收藏有不少珍貴珠寶，曾經因此獲益兩倍多。（圖／摘自 關之琳 微博）

▲侯昌明對於自己的理財方式有一定的比例，股票、基金、存款等都有分配。（圖／侯昌明IG）

▲楊晨熙喜歡購買房地產，認為是不敗的投資選擇。（圖／摘自IG@jellyc820)

藝人生活看似光鮮亮麗、比一般大眾都容易累積財富，其實要過著優渥的生活，投資理財絕對相當重要，特別是藝人沒工作就沒收入，比上班族不穩定，不少人都有自己偏愛的投資方式，而不會單純的只靠銀行利率增加財富。季芹是演藝界的投資高手之一，曾經靠基金在10年內報酬率達150%；而關之琳過去投資房地產之餘也愛買珠寶，幾年前拍賣總價約近4億台幣的收藏，最後成交總額約在台幣14億餘，一下子賺了兩倍多。「大富由天、小富由檢」，已經不是現代人該奉行的法則，如果自己不努力理財，老天爺也不見得會幫忙。季芹20歲時爸爸跟她分享定期定額購買投資基金，又讓她看獲利結果，使她開始對理財感到興趣，後來嫁給王仁甫、當了媽媽，演藝工作數量明顯有影響，是她全心鑽研理財的契機。她喜歡定期定額投資基金，認為像是強迫儲蓄，存到一筆錢再去買股票，但她積極型和高股息的股票都買，不把雞蛋放在同一個籃子裡，也會思考股票和債券作配置。被稱為「隱形富豪」的侯昌明則有自己的一套「6211公式」，股票佔60%、房產20%、基金10%，其他儲蓄和現金約10%，並且堅守「收入－儲蓄＝支出」的原則。在這個配置上仍是以股票為主，他認為還是要選擇最熟悉產業的股票，或是觀察公司的體質是否良好、有無符合未來的趨勢發展，認為散戶只要認真研究該股票的歷史走勢、基本面、財務與業務狀況等，都會比聽信明牌好，他和爸爸都曾經因聽明牌大賠。以兒童台「果凍姐姐」身分闖出名號的楊晨熙喜歡買房，在她眼中房地產是最保險的投資，因為不會變成零，若是房價有漲，出手當然現賺一筆，要是賠錢至少可以選不要賣，暫時靠出租拿租金的收入來負擔房貸，而且也她覺得長期來觀察，買房是居於不敗之地。她自己就以小屋換大屋的方式，目前是住在5000萬的士林60坪新房。同樣喜愛投資房地產的港星關之琳，除了房產外，更有另一理財的標的，就是大多數女性都很熱愛卻不一定能夠大量收藏的珠寶。她身為紅星，常有機會要在公開活動上現身，珠寶成了必要的配飾，加上本身有興趣收集，而多年下來累積的收藏，曾經在幾年前挑出其中的一批來拍賣，部分收入捐作慈善用途，當時總價約4億台幣的珠寶，最後成交總額達台幣14億，等於賺了2.5倍，難怪她曾表示自己錢花到下輩子都可以。