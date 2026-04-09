新北驚見「憤怒鳥」本尊！近日有民眾在新北三芝貝殼廟附近臨時停車，返回時發現車頂突然冒出一隻外型神似「憤怒鳥」的小型貓頭鷹，牠一臉呆萌，且全身圓滾滾的，十分惹人憐愛。事後民眾擔憂貓頭鷹有異狀，緊急通報新北市動保處協助，經確認才得知貓頭鷹身分是「鵂鶹」。鵂鶹不只是「台灣最迷你貓頭鷹」，同時也是台灣保育類動物，且別看牠外表可愛，其實是名兇猛掠食者。
車停路邊突冒出「憤怒鳥」！真實身分來頭不小
新北市三芝區貝殼廟附近，近日有民眾在當地路邊臨時停車，返回時突然驚見車頂突然出現一隻全身圓滾滾、表情單萌的小型貓頭鷹，外型甚至酷似「憤怒鳥」。不過民眾發現貓頭鷹當下遲遲未飛離，擔心有異狀而緊急通報新北市動保處協助。
在新北市動保處協助下，小貓頭鷹被送往三芝動物之家安置與檢查，這才確認牠的真實身分，其實是台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」，好消息是，這隻鵂鶹身體與精神狀況良好，外表也無明顯外傷，研判因是在夜間活動後暫時找地方休息，並觀察數日確認擁有野外生存能力，已擇適當森林棲地進行野放，讓牠重返山林生活。
鵂鶹「台灣最迷你貓頭鷹」！別看一臉呆萌：夜間化身兇猛獵手
據了解，鵂鶹音同「休留」，為特有亞種，不只是台灣保育類動物，也是台灣體型最小的貓頭鷹，體型約只有一個拳頭大小。鵂鶹是少數會在白天活動的貓頭鷹，經常棲息於高大樹木與密林環境，經常利用天然樹洞繁殖。鵂鶹看似擁有可愛又討喜的模樣，但實際上是敏捷兇猛的掠食者，即使碰到比自身體型大的藪鳥也能輕鬆制伏，主要獵物以小型鳥類、昆蟲、蛙類和蜥蜴等為主。
不過民眾若下次又在戶外遇到如鵂鶹等野生生物，新北市動保處呼籲，民眾如發現疑似受傷或受困之野生動物，應保持適當距離、避免干擾，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，由專業人員評估與處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。動保處24小時專線提供動物救援服務。
資料來源：新北市政府動物保護防疫處
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新北市三芝區貝殼廟附近，近日有民眾在當地路邊臨時停車，返回時突然驚見車頂突然出現一隻全身圓滾滾、表情單萌的小型貓頭鷹，外型甚至酷似「憤怒鳥」。不過民眾發現貓頭鷹當下遲遲未飛離，擔心有異狀而緊急通報新北市動保處協助。
在新北市動保處協助下，小貓頭鷹被送往三芝動物之家安置與檢查，這才確認牠的真實身分，其實是台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」，好消息是，這隻鵂鶹身體與精神狀況良好，外表也無明顯外傷，研判因是在夜間活動後暫時找地方休息，並觀察數日確認擁有野外生存能力，已擇適當森林棲地進行野放，讓牠重返山林生活。
據了解，鵂鶹音同「休留」，為特有亞種，不只是台灣保育類動物，也是台灣體型最小的貓頭鷹，體型約只有一個拳頭大小。鵂鶹是少數會在白天活動的貓頭鷹，經常棲息於高大樹木與密林環境，經常利用天然樹洞繁殖。鵂鶹看似擁有可愛又討喜的模樣，但實際上是敏捷兇猛的掠食者，即使碰到比自身體型大的藪鳥也能輕鬆制伏，主要獵物以小型鳥類、昆蟲、蛙類和蜥蜴等為主。
不過民眾若下次又在戶外遇到如鵂鶹等野生生物，新北市動保處呼籲，民眾如發現疑似受傷或受困之野生動物，應保持適當距離、避免干擾，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，由專業人員評估與處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。動保處24小時專線提供動物救援服務。