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▲中正紀念堂將於民國115年4月14日至5月6日，在第二展廳隆重推出《白雲傳承・水墨初心——黃湘詅個展》，展期共23天。（圖／資料照片）

中正紀念堂將於民國 115 年 4 月 14 日至 5 月 6 日，在第二展廳隆重推出《白雲傳承・水墨初心——黃湘詅個展》，展期共 23 天。本展為黃湘詅老師近年重要個人創作發表，精選展出70件以上水墨作品，涵蓋山水、熊貓主題與多件大幅構圖，完整呈現其在承襲傳統水墨精神之餘，所開展出的當代藝術視野。黃湘詅老師出身水墨世家，為近現代水墨大師黃君璧之幼女，自幼浸潤於筆墨世界，深受白雲堂藝術體系薰陶。其創作承繼父輩對山水結構、氣勢與筆法的嚴謹要求，亦在長年創作與教學實踐中，逐步形塑出屬於自身的藝術語彙。她以溫潤而細膩的筆觸回應自然萬象，在留白、層次與氣韻之間，展現女性藝術家特有的沉靜深度與內在力量。本次展覽以「白雲傳承・水墨初心」為題，熊貓不僅是作品中深受喜愛的主題形象，更象徵藝術家對自然、生命與初心的凝視。畫中熊貓或憨態可掬、或靜坐山石之間，與山林雲霧相互呼應，營造出介於寫實與意象之間的詩性空間。透過熊貓形象，藝術家引領觀者回到內心的純粹狀態，重新思索人與自然的關係。除熊貓系列外，展出之山水作品亦為本展亮點之一。作品多以層巒疊嶂、飛瀑流泉為主題，結合傳統山水的結構經營與當代水墨的色彩運用，在雄渾氣勢中保有清雅節制。部分大幅作品以卷軸形式呈現，使觀者在觀展動線中如同展開一段行旅，循著筆墨節奏走入畫中境界。值得一提的是，本次展覽亦特別展出黃君璧大師水墨作品約 34幅，涵蓋山水小品與珍貴紙本創作，其中多件為尺寸約 48.5 × 36.5 公分之小幅作品，過往甚少公開亮相，屬難得一見的典藏之作。此批作品不僅展現黃君璧大師深厚的筆墨功力與藝術高度，也讓觀者得以近距離感受白雲堂藝術精神的源流與根基。《白雲傳承・水墨初心》不僅是一場個人創作成果的呈現，更是一段跨越世代的藝術對話。黃湘詅老師以深厚的筆墨根基與持續探索的創作精神，讓傳統水墨在當代文化場域中展現新的生命力，亦為中正紀念堂的藝術展覽注入溫潤而堅定的文化能量。