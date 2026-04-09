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跨足演藝圈當歌手，去年（2025）拍攝MV「」期間聘請造型師為他打理妝髮、服裝，約定，事後雙方卻對於工時如何計算毫無共識還打起官司，李昀融認為，不過造型師舉證，；法官勘驗對話紀錄，李昀融和造型師並非熟識的好友，會見面就是為了公務，因此認定總工時為30.5小時，加計造型師的車馬費、代墊工作人員的便當錢，判賠確定。依據台北地院判決內容，李昀融2025年2月16日下午與造型師相約台北市Air Space大安店，2月18日下午先去黑橄欖咖啡店，再過去信義威秀商圈，2月19日中午再約到黑橄欖咖啡店，，之後兩人一起到Mafia Barber理髮廳讓李昀融剪頭髮並，晚間重回咖啡店到了2025年2月20日、21日，這兩天都在拍攝「我絕不認輸」的MV，造型師有負責處理演員服裝搭配、造型整理、盯場以及場邊攝影紀錄；20日拍攝工作結束之後，造型師晚上還向李昀融回報修正檢討及交接細節。造型師彙整工時，在2025年2月23日找李昀融請款遭拒，因此提告主張5天的，以時薪1300元換算為，另外還有代。造型師還說，因為李昀融不付錢害她精神壓力很大去掛急診住院8天，要請求慰撫金20萬元，所有費用相加為24萬3197元。李昀融不爭執造型師搭計程車的費用與代墊的餐費，但，2025年2月18日兩人在黑橄欖咖啡店見面純聊天，沒談工作的事，傍晚，2月19日，回咖啡店打包衣物時主要是他收，造型師「只有幫我拿一些東西」。李昀融主張造型師實際工時只有14.5小時、換篹工資1萬8850元，加上車資與代墊餐費，合理費用是2萬2397元；他還向法院發牢騷，一審法官依據工作備忘錄、雙方對話紀錄、工作明細列表，認定造型師提出總工時30.5小時、工資3萬9650元都有憑有據，足以證明她有提供造型顧問的服務，既然李昀融對於造型師的車資、代墊餐費沒意見，因此應給付金額為4萬3197元；法官駁回造型師請求的20萬慰撫金，因為李昀融不付錢頂多造成債務糾紛，不至於對造型師構成任何不法侵害。李昀融不服判決提起上訴，二審法官仍打臉MV拍攝前見面不算工時的主張，；造型師在MV開拍前花時間提供諮詢、試裝、採買，應計入工時才合理，所以駁回上訴，全案確定，李昀融必須賠償造型師4萬3197元。