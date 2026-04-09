養樂多三代長孫李昀融跨足演藝圈當歌手，去年（2025）拍攝MV「我絕不認輸」期間聘請造型師為他打理妝髮、服裝，約定時薪1300元，事後雙方卻對於工時如何計算毫無共識還打起官司，李昀融認為只有拍MV這兩天可以計薪，兩人之前三度見面都在「吃喝聊天」不算工作，不過造型師舉證，陪李昀融去理髮廳、服飾店、咖啡店有討論角色設定以及服裝如何搭配，MV拍攝前置期的見面討論應納入工作時數；法官勘驗對話紀錄，李昀融和造型師並非熟識的好友，會見面就是為了公務，因此認定總工時為30.5小時，加計造型師的車馬費、代墊工作人員的便當錢，判賠4萬3197元確定。
依據台北地院判決內容，李昀融2025年2月16日下午與造型師相約台北市Air Space大安店談論角色設定發想、服飾與配件，2月18日下午先去黑橄欖咖啡店探討試裝事宜，再過去信義威秀商圈採買服裝，2月19日中午再約到黑橄欖咖啡店，諮詢造型師MV服飾如何搭配，之後兩人一起到Mafia Barber理髮廳讓李昀融剪頭髮並討論妝髮設定，晚間重回咖啡店整理打包墨鏡、護腕、襪子等拍攝用品。
到了2025年2月20日、21日，這兩天都在拍攝「我絕不認輸」的MV，造型師有負責處理演員服裝搭配、造型整理、盯場以及場邊攝影紀錄；20日拍攝工作結束之後，造型師晚上還向李昀融回報修正檢討及交接細節。
造型師彙整工時，在2025年2月23日找李昀融請款遭拒，因此提告主張5天的總工時有30.5小時，以時薪1300元換算為3萬9650元，另外還有代墊工作人員的餐費3082元、計程車費465元。造型師還說，因為李昀融不付錢害她精神壓力很大去掛急診住院8天，要請求慰撫金20萬元，所有費用相加為24萬3197元。
李昀融不爭執造型師搭計程車的費用與代墊的餐費，但他覺得所有見面討論、吃飯都納入工時計算並不合理，2025年2月18日兩人在黑橄欖咖啡店見面純聊天，沒談工作的事，傍晚去信義威秀買衣服，雖然造型師有隨同但沒說要收費，2月19日造型師陪他去剪頭髮也沒告知會收費，回咖啡店打包衣物時主要是他收，造型師「只有幫我拿一些東西」。
李昀融主張造型師實際工時只有14.5小時、換篹工資1萬8850元，加上車資與代墊餐費，合理費用是2萬2397元；他還向法院發牢騷，MV拍攝完畢後他有比較行情，同業一天收3千到6千元，這位造型師報價太高。
一審法官依據工作備忘錄、雙方對話紀錄、工作明細列表，認定造型師提出總工時30.5小時、工資3萬9650元都有憑有據，足以證明她有提供造型顧問的服務，既然李昀融對於造型師的車資、代墊餐費沒意見，因此應給付金額為4萬3197元；法官駁回造型師請求的20萬慰撫金，因為李昀融不付錢頂多造成債務糾紛，不至於對造型師構成任何不法侵害。
李昀融不服判決提起上訴，二審法官仍打臉MV拍攝前見面不算工時的主張，李昀融與造型師的LINE對話顯示，雙方除了討論MV服裝問題之外並無多餘閒聊，可判定他們沒什麼交情，主要是因為工作才相見，目的是為MV拍攝事先準備、協助李昀融打理服裝造型，而非「都在吃喝閒聊」；造型師在MV開拍前花時間提供諮詢、試裝、採買，應計入工時才合理，所以駁回上訴，全案確定，李昀融必須賠償造型師4萬3197元。
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到了2025年2月20日、21日，這兩天都在拍攝「我絕不認輸」的MV，造型師有負責處理演員服裝搭配、造型整理、盯場以及場邊攝影紀錄；20日拍攝工作結束之後，造型師晚上還向李昀融回報修正檢討及交接細節。
造型師彙整工時，在2025年2月23日找李昀融請款遭拒，因此提告主張5天的總工時有30.5小時，以時薪1300元換算為3萬9650元，另外還有代墊工作人員的餐費3082元、計程車費465元。造型師還說，因為李昀融不付錢害她精神壓力很大去掛急診住院8天，要請求慰撫金20萬元，所有費用相加為24萬3197元。
李昀融不爭執造型師搭計程車的費用與代墊的餐費，但他覺得所有見面討論、吃飯都納入工時計算並不合理，2025年2月18日兩人在黑橄欖咖啡店見面純聊天，沒談工作的事，傍晚去信義威秀買衣服，雖然造型師有隨同但沒說要收費，2月19日造型師陪他去剪頭髮也沒告知會收費，回咖啡店打包衣物時主要是他收，造型師「只有幫我拿一些東西」。
李昀融主張造型師實際工時只有14.5小時、換篹工資1萬8850元，加上車資與代墊餐費，合理費用是2萬2397元；他還向法院發牢騷，MV拍攝完畢後他有比較行情，同業一天收3千到6千元，這位造型師報價太高。
一審法官依據工作備忘錄、雙方對話紀錄、工作明細列表，認定造型師提出總工時30.5小時、工資3萬9650元都有憑有據，足以證明她有提供造型顧問的服務，既然李昀融對於造型師的車資、代墊餐費沒意見，因此應給付金額為4萬3197元；法官駁回造型師請求的20萬慰撫金，因為李昀融不付錢頂多造成債務糾紛，不至於對造型師構成任何不法侵害。
李昀融不服判決提起上訴，二審法官仍打臉MV拍攝前見面不算工時的主張，李昀融與造型師的LINE對話顯示，雙方除了討論MV服裝問題之外並無多餘閒聊，可判定他們沒什麼交情，主要是因為工作才相見，目的是為MV拍攝事先準備、協助李昀融打理服裝造型，而非「都在吃喝閒聊」；造型師在MV開拍前花時間提供諮詢、試裝、採買，應計入工時才合理，所以駁回上訴，全案確定，李昀融必須賠償造型師4萬3197元。